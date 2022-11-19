Циципас прокомментировал поражение от Рублёва на Итоговом чемпионате

«Я хорошо подавал. Находил нужные позиции, но чего нельзя отнять у Андрея, так это его приёмов. Он принял много подач, хотя я пытался искать другие варианты в конце. На самом деле, я не чувствовал угрозы. Просто хотел попробовать что-то новое, посмотреть, сработает ли это, немного сбить его с толку. Да, ближе к концу у нас был очень долгий гейм, в котором я продолжал пробовать что-то новое. Но Рублёв продолжал действовать на хорошем уровне.



Итог заставляет сожалеть. Мне кажется, я провёл более лучший матч. Чувствую, что мог бы добиться сегодня большего. Кажется, нужно было быть гораздо более разнообразным, подойти к игре более творчески. Думаю, это совершенно очевидно. Но, да, Андрей одержал победу с помощью тех немногих инструментов, которые у него есть. Он смог по-настоящему реализовать свои возможности и победить сегодня», — приводит слова Стефаноса пресс-служба ATP.