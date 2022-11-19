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09:29 (мск), источник: Чемпионат.com

Циципас прокомментировал поражение от Рублёва на Итоговом чемпионате

24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о поражении в заключительной игре группового этапа на Итоговом чемпионате от россиянина Андрея Рублёва (6:3, 3:6, 2:6).

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Источник: AP 2022

«Я хорошо подавал. Находил нужные позиции, но чего нельзя отнять у Андрея, так это его приёмов. Он принял много подач, хотя я пытался искать другие варианты в конце. На самом деле, я не чувствовал угрозы. Просто хотел попробовать что-то новое, посмотреть, сработает ли это, немного сбить его с толку. Да, ближе к концу у нас был очень долгий гейм, в котором я продолжал пробовать что-то новое. Но Рублёв продолжал действовать на хорошем уровне.

Итог заставляет сожалеть. Мне кажется, я провёл более лучший матч. Чувствую, что мог бы добиться сегодня большего. Кажется, нужно было быть гораздо более разнообразным, подойти к игре более творчески. Думаю, это совершенно очевидно. Но, да, Андрей одержал победу с помощью тех немногих инструментов, которые у него есть. Он смог по-настоящему реализовать свои возможности и победить сегодня», — приводит слова Стефаноса пресс-служба ATP.

Отметим, что из-за этого поражения Циципас не сумел пробиться в полуфинал турнира. Он занял третье место в группе, одержав лишь одну победу в трёх матчах.

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