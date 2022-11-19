Джокович обыграл Фритца и вышел в финал Итогового турнира ATP
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу серба.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу серба.
Серб Новак Джокович в субботу победил американца Тейлора Фритца в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Турнир проходит в итальянском Турине.
Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 7:6 (8:6) в пользу Джоковича. На групповом этапе Джокович обыграл российских теннисистов Андрея Рублева и Даниила Медведева, а также грека Стефаноса Циципаса. Фритц на групповом этапе победил испанца Рафаэля Надаля и канадца Феликса Оже-Альяссима и уступил норвежцу Касперу Рууду. За титул Джокович сыграет с победителем матча между Рублевым и Руудом, который стартует позднее в субботу.
Джоковичу 35 лет, он располагается на восьмом месте в мировом рейтинге. На счету серба 90 побед на турнирах ATP, из них пять — на Итоговом турнире. Джокович одержал 21 победу на турнирах Большого шлема. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в одиночном разряде. В 2010 году в составе сборной Сербии стал обладателем Кубка Дэвиса. Джокович — рекордсмен по числу недель, проведенных на первом месте в мировом рейтинге (373).
25-летний Фритц занимает 9-е место в рейтинге ATP. Американец является победителем четырех турниров под эгидой организации.
Матчи Итогового турнира ATP проходят на покрытии «хард», соревнования завершатся 20 ноября, призовой фонд составляет $14,75 млн. В турнире принимают участие восемь теннисистов, набравших наибольшее количество очков за сезон. Действующим победителем соревнований является представитель Германии Александр Зверев.