Рублев не смог выйти в финал Итогового турнира Aссоциации теннисистов-профессионалов

ТАСС, 20 ноября. Россиянин Андрей Рублев в ночь на воскресенье уступил норвежцу Касперу Рууду в полуфинале Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Соревнования проходят в итальянском Турине.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Рууда. На групповом этапе Рублев обыграл соотечественника Даниила Медведева, грека Стефаноса Циципаса и уступил сербу Новаку Джоковичу. Рууд на групповом этапе победил американца Тейлора Фритца, канадца Феликса Оже-Альяссима и проиграл испанцу Рафаэлю Надалю. В финале в воскресенье Рууд встретится с Джоковичем, который в ½ финала обыграл Фритца.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге ATP, на его счету 12 выигранных турниров под эгидой организации. В 2021 году Рублев стал олимпийским чемпионом в миксте в паре с Анастасией Павлюченковой, в составе сборной России — обладателем Кубка Дэвиса и Кубка ATP. На турнирах Большого шлема спортсмен не проходил дальше четвертьфинала.

Рууду 23 года, он является четвертой ракеткой мира. На счету норвежца девять побед на турнирах ATP. Рууд является финалистом Открытых чемпионатов Франции и США 2022 года.