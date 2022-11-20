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20 ноября, источник: Спорт РИА Новости

Джокович стал шестикратным победителем итогового турнира ATP

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и в шестой раз стал победителем итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Турине, общий призовой фонд которого составляет 14,75 миллиона долларов.

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Источник: Пресс-служба ATP Tour

Финальная встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3 в пользу серба. Теннисисты провели на корте 1 час 32 минуты. Джокович в четвертый раз в карьере победил Рууда.

За встречу Джокович подал 9 эйсов, активно выиграл 31 мяч, реализовал 2 из 5 брейк-пойнтов. Статистика Рууда — 6 эйсов, 1 двойная ошибка, 17 активно выигранных мячей, 2 невынужденные ошибки, ни одного брейк-пойнта.

Ранее Джокович выигрывал итоговый турнир ATP в 2008 и 2012−2015 годах. Всего 35-летний серб принимал участие в соревнованиях 15 раз. В прошлом году Джокович дошел до полуфинала, в котором уступил будущему победителю турнира Александру Звереву из Германии.

23-летний Рууд второй раз в карьере выступал на итоговом турнире ATP и впервые в финале соревнований.

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