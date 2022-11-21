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20:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев ответил на выпад Циципаса после матча на итоговом турнире ATP

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев прокомментировал выпад грека Стефаноса Циципаса в свой адрес после очного матча на итоговом турнире ATP.

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Источник: Reuters

В пятницу Рублев обыграл Циципаса в матче третьего тура группового этапа итогового турнира ATP и вышел в полуфинал. После матча грек заявил, что был лучшим игроком на корте, а Рублеву удалось победить лишь за счет «нескольких инструментов, имеющихся у него в наличии».

«У меня с ним никаких проблем нет. Мне кажется, что он это сказал на эмоциях, потому что очень хотел быть в полуфинале. Когда выиграл сет, по-моему, уже не видел другого исхода. Не был готов, что все может поменяться. Когда проиграл матч, то просто не хотел в это верить, поэтому так и сказал», — приводит слова Рублева «Спорт-Экспресс».

Россиянин отметил, что считает Циципаса более сильным игроком, чем он сам, так как на это указывают его рейтинг и трофеи.

«Результаты и рейтинг никогда не врут. Но если говорить от удара к удару, то справа у него не лучше, чем у меня, слева — не лучше, подача по силе даже слабее, у сетки играет лучше и в психологическом плане. Поэтому он топ-5, а я пока что топ-10», — добавил Рублев.

Итоговый турнир ATP завершился в воскресенье. Победу одержал Новак Джокович, в финале обыгравший Каспера Рууда. Рублев проиграл Рууду в полуфинале соревнований.

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