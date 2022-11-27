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27 ноября, источник: Чемпионат.com

Сборная Канады впервые в истории стала победителем Кубка Дэвиса

Сборная Канады со счётом 2:0 обыграла Австралию в финале Кубка Дэвиса — 2022. Этот триумф стал для канадцев первым в истории.

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Источник: Reuters

В первом матче финала канадец Денис Шаповалов со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Во втором поединке уверенную победу над Алексом де Минором одержал Феликс Оже-Альяссим со счётом 6:3, 6:4. Финальная часть турнира проходила в Малаге (Испания).

По пути к трофею Канада в плей-офф обыграла сборные Германии, Италии, ранее выйдя из группы с Южной Кореей, Испанией и Сербией. Австралия же по пути к финалу вышла из группы с Германией, Францией и Бельгией, а в плей-офф разобралась с Нидерландами и Хорватией.

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