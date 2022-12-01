Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Хорватия
Бельгия
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Канада
Марокко
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:30
Чикаго
Эдмонтон
45
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Япония
Испания
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Коста-Рика
Германия
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Баффало
Б
45
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава
Рейнджерс
13
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто
Сан-Хосе
31
Все события
Фоторепортажи
12Бельгия уже не та. Марокко добывает сенсационную победу
19Развязка в группе D: Австралия в плей-офф, Дания — последняя
10:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Жена Джоковича показала, как Новак проводит отпуск

Елена Джокович, супруга победителя 21 турнира «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала новую запись в социальных сетях.

Наверх
Источник: Чемпионат.com
Источник: Чемпионат.com
Источник: Чемпионат.com

Ранее в титульном матче Итогового турнира серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Также в этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — "Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 «У ФИФА не было вариантов, кроме бана России». Мнение из Италии
Овечкин — зверь! Установил новый рекорд НХЛ, обогнав Гретцки
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь