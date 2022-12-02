Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вышла в полуфинал турнира в Рио-де-Жанейро

В четвертьфинале белоруска, занимающая 316-е место в мировом рейтинге, уверенно переиграла в двух сетах испанскую теннисистку Ивон Кавалье-Реймерс, у которой 290-я позиция в рейтинге WTA, — 6:1, 6:3.

На пути к полуфиналу состязаний в Рио Ирина Шиманович также обыграла испанку Розу Висенс Мас (220-й номер мирового рейтинга) — 6:3, 6:3 и португальскую теннисистку Франциску Жорже (301) — 5:7, 6:4, 6:3. В поединке за попадание в финал Шиманович будет соперничать с бразильянкой Лаурой Пигосси (120). Во втором полуфинале встретятся две представительницы России — Ирина Хромачева (237) и Амина Аншба (489).