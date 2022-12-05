Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Экс-первая ракетка мира была временно отстранена Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) 21 октября. Незначительные следы роксадустата были обнаружены в ее в допинг-пробе от 29 августа.

По информации источника, отчет, сделанный Французской антидопинговой лабораторией, показал наличие роксадустата в открытых и закрытых упаковках пищевых добавок, которые употребляла Халеп. При этом наличие запрещенного вещества в составе не указывалось на этикетках продукта. Основываясь на заключениях лаборатории, Халеп обратилась в ITIA с просьбой провести экстренное слушание по снятию отстранения от соревнований.