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09:54 (мск), источник: Sport24

Стало известно, как допинг попал в организм Симоны Халеп

Запрещенное вещество роксадустат попало в организм румынской теннисистки Симоны Халеп через загрязненное спортивное питание, сообщает Prosport.ro.

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Источник: Reuters

Экс-первая ракетка мира была временно отстранена Международным агентством по обеспечению честности в теннисе (ITIA) 21 октября. Незначительные следы роксадустата были обнаружены в ее в допинг-пробе от 29 августа.

По информации источника, отчет, сделанный Французской антидопинговой лабораторией, показал наличие роксадустата в открытых и закрытых упаковках пищевых добавок, которые употребляла Халеп. При этом наличие запрещенного вещества в составе не указывалось на этикетках продукта. Основываясь на заключениях лаборатории, Халеп обратилась в ITIA с просьбой провести экстренное слушание по снятию отстранения от соревнований.

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