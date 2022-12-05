Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери

ТАСС, 5 декабря. Американский теннисный тренер Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщила бывшая подопечная Боллетьери немка Сабин Лисицки.

«Спасибо, Ник. Вы дали стольким детям возможность работать над своей мечтой, поддерживая их своими знаниями и верой в то, что все возможно, — написала Лисицки. — Мне посчастливилось быть одной из них. Вы сформировали игру в теннис, вас будет очень не хватать. Покойся с миром, Ник».