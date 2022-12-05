Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери
Ему был 91 год.
Ему был 91 год.
ТАСС, 5 декабря. Американский теннисный тренер Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщила бывшая подопечная Боллетьери немка Сабин Лисицки.
«Спасибо, Ник. Вы дали стольким детям возможность работать над своей мечтой, поддерживая их своими знаниями и верой в то, что все возможно, — написала Лисицки. — Мне посчастливилось быть одной из них. Вы сформировали игру в теннис, вас будет очень не хватать. Покойся с миром, Ник».
Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах, среди которых Борис Беккер, Андре Агасси, Моника Селеш, Мартина Хингис, Винус Уильямс, Серена Уильямс, Мария Шарапова. В 2014 году американец был введен в Международный зал теннисной славы.