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12:10 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший тренер Марии Шараповой Ник Боллетьери

Ему был 91 год.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 5 декабря. Американский теннисный тренер Ник Боллетьери скончался в возрасте 91 года. Об этом в понедельник на своей странице в Twitter сообщила бывшая подопечная Боллетьери немка Сабин Лисицки.

«Спасибо, Ник. Вы дали стольким детям возможность работать над своей мечтой, поддерживая их своими знаниями и верой в то, что все возможно, — написала Лисицки. — Мне посчастливилось быть одной из них. Вы сформировали игру в теннис, вас будет очень не хватать. Покойся с миром, Ник».

Боллетьери воспитал 12 первых ракеток мира среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах, среди которых Борис Беккер, Андре Агасси, Моника Селеш, Мартина Хингис, Винус Уильямс, Серена Уильямс, Мария Шарапова. В 2014 году американец был введен в Международный зал теннисной славы.

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