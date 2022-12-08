Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском российских теннисистов к турниру в 2023 году
Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском к участию в турнире российских теннисистов в 2023 году, сообщает The Telegraph.
Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском к участию в турнире российских теннисистов в 2023 году, сообщает The Telegraph.
В среду АТР оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на 1 миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от проводимых на территории Великобритании турниров в 2022 году. Кроме того, ATP пригрозила исключением соревнований LTA из тура, если россиянам и белорусам не разрешат выступить в 2023 году.
Оргкомитет Уимблдона не хочет идти на конфронтацию с остальным теннисным сообществом. Там опасаются, что недопуск теннисистов из России и Белоруссии может привести к его обесцениванию. Помимо этого, на отмену отстранения может оказать влияние тот факт, что теннисисты из РФ публично не выражают пророссийскую позицию.