Организаторы Уимблдона рассматривают вариант с допуском российских теннисистов к турниру в 2023 году

В среду АТР оштрафовала Ассоциацию лаун-тенниса (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) на 1 миллион долларов за отстранение российских и белорусских спортсменов от проводимых на территории Великобритании турниров в 2022 году. Кроме того, ATP пригрозила исключением соревнований LTA из тура, если россиянам и белорусам не разрешат выступить в 2023 году.