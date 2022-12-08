Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбэк на турнире в Египте

В ¼ финала казахстанки одержали волевую победу над Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой. Первый сет выиграли россиянки 6:3 и вели во второй партии со счетом 4:1, но Жанель и Аружан сначала сократили отставание, а в конце сета дожали соперниц и выиграли партию со счетом 6:4. На решающем супер тай-брейке казахстанки продемонстрировали волю к победе и были сильнее — 10:6.