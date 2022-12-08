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8 декабря, источник: Vesti.kz

Казахстанские теннисистки совершили невероятный камбэк на турнире в Египте

Аружан Сагандыкова и Жанель Рустемова вышли в полуфинал парного разряда турнира серии ITF World Tennis Tour W15 в Шарм-эль-Шейхе (Египет), сообщает пресс-служба ФТК.

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Источник: ktf.kz

В ¼ финала казахстанки одержали волевую победу над Елизаветой Машной и Елизаветой Морозовой. Первый сет выиграли россиянки 6:3 и вели во второй партии со счетом 4:1, но Жанель и Аружан сначала сократили отставание, а в конце сета дожали соперниц и выиграли партию со счетом 6:4. На решающем супер тай-брейке казахстанки продемонстрировали волю к победе и были сильнее — 10:6.

В одиночном разряде турнира Жанель уступила во втором круге Нае Берекоэчея со счетом 1:6, 7:6 (7:3), 2:6. Француженке, занимающей в мировом рейтинге WTA 832-е место, понадобилось почти три часа, чтобы победить Рустемову.

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