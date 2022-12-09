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09:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российских теннисистов включили в список участников Australian Open

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублев включены в список участников основной сетки Открытого чемпионата Австралии без указания страны, которую они представляют, сообщается на сайте турнира.

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Источник: Reuters

Заявочный лист формируется по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Медведев и Рублев получили седьмой и восьмой номер посева соответственно. Также в мужскую сетку попали Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и белорус Илья Ивашко.

В женской сетке представлены россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева, а также белоруски Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Соснович.

У всех представителей России и Белоруссии не указана страна, за которую они выступают. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

В начале марта Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Российские спортсмены имеют право принимать участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

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