Российских теннисистов включили в список участников Australian Open

Заявочный лист формируется по рейтингу Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA). Медведев и Рублев получили седьмой и восьмой номер посева соответственно. Также в мужскую сетку попали Карен Хачанов, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и белорус Илья Ивашко.

В женской сетке представлены россиянки Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анна Блинкова, Камилла Рахимова, Варвара Грачева, а также белоруски Арина Соболенко, Виктория Азаренко, Александра Соснович.

У всех представителей России и Белоруссии не указана страна, за которую они выступают. Открытый чемпионат Австралии пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.