СМИ узнали об освобождении легендарного теннисиста из тюрьмы
Шестикратного победителя турниров Большого шлема немецкого теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.
Шестикратного победителя турниров Большого шлема немецкого теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.
Как сообщали в ноябре британские СМИ, в ближайшее время он будет депортирован из Великобритании в Германию.
Беккер, которому 55 лет, был признан виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Ему вменялось сокрытие трех миллионов евро в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Осужденный на 2,5 года заключения теннисист отбывает срок в тюрьме Уандсворт, которая находится в Лондоне. Немец сидит в камере площадью 6,5 квадратных метра.
С 1985 по 1996 год Беккер в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США. Он работает экспертом на телеканале Eurosport с 2017 года.