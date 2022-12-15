СМИ узнали об освобождении легендарного теннисиста из тюрьмы

Как сообщали в ноябре британские СМИ, в ближайшее время он будет депортирован из Великобритании в Германию.

Беккер, которому 55 лет, был признан виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Ему вменялось сокрытие трех миллионов евро в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Осужденный на 2,5 года заключения теннисист отбывает срок в тюрьме Уандсворт, которая находится в Лондоне. Немец сидит в камере площадью 6,5 квадратных метра.