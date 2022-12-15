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15:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ узнали об освобождении легендарного теннисиста из тюрьмы

Шестикратного победителя турниров Большого шлема немецкого теннисиста Бориса Беккера освободили из тюрьмы, сообщает PA Media.

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Источник: AP 2022

Как сообщали в ноябре британские СМИ, в ближайшее время он будет депортирован из Великобритании в Германию.

Беккер, которому 55 лет, был признан виновным по четырем пунктам обвинения, связанным с его личным банкротством. Ему вменялось сокрытие трех миллионов евро в активах и кредитах с целью избежания выплат по долгам. Осужденный на 2,5 года заключения теннисист отбывает срок в тюрьме Уандсворт, которая находится в Лондоне. Немец сидит в камере площадью 6,5 квадратных метра.

С 1985 по 1996 год Беккер в одиночном разряде трижды выигрывал Уимблдон, два раза — Australian Open, а также побеждал на Открытом чемпионате США. Он работает экспертом на телеканале Eurosport с 2017 года.

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