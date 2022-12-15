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16:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Рафаэль Надаль признан человеком года по версии журнала Esquire

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль получил награду «Человек года» от журнала Esquire.

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Источник: Reuters

«За то, что воплощаешь лучшие ценности, которые любой хотел бы найти, как на корте, так и за его пределами. За то, что вызываешь единодушное восхищение всех и демонстрируешь, что усилия, уважение и смирение способны сдвинуть горы. За то, что ты мастер эпохи Возрождения в спорте», — говорится в пресс-релизе журнала.

«Большое спасибо, Esquire. Спасибо за эту премию. Очень рад был получить её и познакомиться со всеми», — ответил Надаль в социальных сетях.

Ранее Рафаэль Надаль впервые в карьере завоевал награду любимого игрока болельщиков от Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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