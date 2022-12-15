Рафаэль Надаль признан человеком года по версии журнала Esquire

«За то, что воплощаешь лучшие ценности, которые любой хотел бы найти, как на корте, так и за его пределами. За то, что вызываешь единодушное восхищение всех и демонстрируешь, что усилия, уважение и смирение способны сдвинуть горы. За то, что ты мастер эпохи Возрождения в спорте», — говорится в пресс-релизе журнала.