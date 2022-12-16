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20:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев победил Чорича на выставочном турнире в ОАЭ

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).

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Источник: Reuters

Встреча между Рублевым и Чоричем прошла в пятницу и завершилась победой россиянина со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперники провели на корте более полутора часов.

В следующем матче соревнований Рублев встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.

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