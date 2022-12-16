Рублев победил Чорича на выставочном турнире в ОАЭ
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
МОСКВА, 16 дек — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев обыграл хорвата Борну Чорича в матче выставочного теннисного турнира в Абу-Даби (ОАЭ).
Встреча между Рублевым и Чоричем прошла в пятницу и завершилась победой россиянина со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Соперники провели на корте более полутора часов.
В следующем матче соревнований Рублев встретится с первой ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.