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20:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Рублев победил первую ракетку мира на турнире в ОАЭ

МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Рублева.

Соперником восьмой ракетки мира по финалу станет грек Стефанос Циципас (4). Матч пройдет в воскресенье.

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