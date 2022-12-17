Рублев победил первую ракетку мира на турнире в ОАЭ
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
МОСКВА, 17 дек — РИА Новости. Российский теннисист Андрей Рублев победил первую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале выставочного турнира в Абу-Даби.
Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1 в пользу Рублева.
Соперником восьмой ракетки мира по финалу станет грек Стефанос Циципас (4). Матч пройдет в воскресенье.