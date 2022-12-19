Винус Уильямс в 42 года получила приглашение на Australian Open
Американка Винус Уильямс получила приглашение (wild card) на Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщается на сайте турнира.
Американка Винус Уильямс получила приглашение (wild card) на Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщается на сайте турнира.
Последний матч в одиночном разряде Уильямс провела 30 августа на Открытом чемпионате США, где уступила в первом раунде бельгийке Алисон Ван Эйтванк.
«Я очень рада, что смогу вернуться в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в январе. Я участвую в соревнованиях в этой стране уже более 20 лет, и австралийцы всегда искренне поддерживали меня. Для меня будет честью снова сыграть для болельщиков», — сказала Уильямс.
Винус Уильямс является старшей сестрой 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. Она семь раз выигрывала турниры этой категории. На Australian Open спортсменка дважды доходила до финала.
Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января.