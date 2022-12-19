Винус Уильямс в 42 года получила приглашение на Australian Open

«Я очень рада, что смогу вернуться в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в январе. Я участвую в соревнованиях в этой стране уже более 20 лет, и австралийцы всегда искренне поддерживали меня. Для меня будет честью снова сыграть для болельщиков», — сказала Уильямс.