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12:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Винус Уильямс в 42 года получила приглашение на Australian Open

Американка Винус Уильямс получила приглашение (wild card) на Открытый чемпионат Австралии по теннису, сообщается на сайте турнира.

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Источник: AP 2022

Последний матч в одиночном разряде Уильямс провела 30 августа на Открытом чемпионате США, где уступила в первом раунде бельгийке Алисон Ван Эйтванк.

«Я очень рада, что смогу вернуться в Мельбурн, чтобы принять участие в Открытом чемпионате Австралии по теннису в январе. Я участвую в соревнованиях в этой стране уже более 20 лет, и австралийцы всегда искренне поддерживали меня. Для меня будет честью снова сыграть для болельщиков», — сказала Уильямс.

Винус Уильямс является старшей сестрой 23-кратной победительницы турниров Большого шлема Серены Уильямс. Она семь раз выигрывала турниры этой категории. На Australian Open спортсменка дважды доходила до финала.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдет с 16 по 29 января.

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