14-летний казахстанец признан лучшим зарубежным теннисистом в Европе
14-летний казахстанец Зангар Нурланулы получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), сообщается на сайте ФТК.
14-летний казахстанец Зангар Нурланулы получил награду «Зарубежный игрок года» от Европейской теннисной ассоциации (Tennis Europe Tour), сообщается на сайте ФТК.
В уходящем году он завершил сезон в топ-10 рейтинга Tennis Europe и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.
«Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», — отметил теннисист.
Напомним, что в прошлом году в этой номинации победила еще одна казахстанка Зара Даркен.