14-летний казахстанец признан лучшим зарубежным теннисистом в Европе

В уходящем году он завершил сезон в топ-10 рейтинга Tennis Europe и выиграл по два титула в одиночном и в парном разрядах, а также добрался до финала престижного турнира во Франции.

«Очень рад, что выиграл номинацию. На протяжении года я старался показывать хороший теннис, выкладывался на каждом турнире по максимуму. Это высокая оценка. Хочу поблагодарить своих тренеров и, конечно же, федерацию тенниса Казахстана за большую поддержку и мотивацию. В следующем году мне предстоит играть на юниорских турнирах ITF, надеюсь и там сыграть достойно», — отметил теннисист.