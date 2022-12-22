Елена Рыбакина выиграла второй матч на необычном турнире в Дубае

Сегодня, 22 декабря, в паре с немецким теннисистом Александром Зверевым она обыграла канадца Оже-Альяссима и Саню Мирзу из Индии со счетом 7:5, 3:6, 10:5.

Напомним, необычный турнир проходит с 19 по 24 декабря. В нем участвуют четыре команды («Соколы», «Орлы», «Коршуны» и «Ястребы»), которые сначала проводят предварительный турнир, играя друг против друга. Командный матч состоит из трех поединков — в одиночном мужском и женском разряде, а также в паре. Две лучшие команды кругового турнира встречаются в финале.

Рыбакина входит в команду «Ястребы», где помимо нее и Зверева также играют Доминик Тим (Австрия) и россиянка Анастасия Павлюченкова.

23 декабря Рыбакина проведет второй одиночный матч, ее соперницей станет четвертая ракетка мира француженка Каролин Гарсия.