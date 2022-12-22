Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes

За 2022 год Осака заработала 51,1 миллиона долларов, из которых 50 миллионов получила по контрактам со спонсорами, а 1,1 миллиона долларов — в виде призовых. Осака в третий раз подряд признается самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.

На второй строчке расположилась американская теннисистка Серена Уильямс. В 2022 году она заработала порядка 300 тысяч долларов в качестве призовых и 41 миллион — на контрактах с рекламодателями.

Третье место заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу, годовой доход которой составил 20,1 миллиона долларов. Из них 100 тысяч долларов она заработала в виде призовых, все остальное — заработок на контрактах.