Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии Forbes
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Японская теннисистка Наоми Осака сохранила первое место в списке самых высокооплачиваемых спортсменок мира по версии журнала Forbes.
За 2022 год Осака заработала 51,1 миллиона долларов, из которых 50 миллионов получила по контрактам со спонсорами, а 1,1 миллиона долларов — в виде призовых. Осака в третий раз подряд признается самой высокооплачиваемой спортсменкой мира.
На второй строчке расположилась американская теннисистка Серена Уильямс. В 2022 году она заработала порядка 300 тысяч долларов в качестве призовых и 41 миллион — на контрактах с рекламодателями.
Третье место заняла китайская фристайлистка Эйлин Гу, годовой доход которой составил 20,1 миллиона долларов. Из них 100 тысяч долларов она заработала в виде призовых, все остальное — заработок на контрактах.
Также в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок вошли: 4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 18,7 млн долларов; 5. Ига Швентёк (Польша, теннис) — 14,9 млн; 6. Винус Уильямс (США, теннис) — 12,1 млн долларов; 7. Кори Гауфф (США, теннис) — 11,1 млн долларов; 8. Симона Байлз (США, гимнастика) — 10 млн долларов; 9. Джессика Пегула (США, теннис) — 7,6 миллиона долларов; 10. Минджи Ли (Австралия, гольф) — 7,3 млн долларов.