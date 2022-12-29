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29 декабря, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана стартовала на историческом турнире United Cup

Сегодня, 29 декабря, в Австралии стартовал первый в истории командный турнир United Cup. Сборная Казахстана по теннису провела свои первые матчи против Швейцарии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: ФТК

Так, Юлия Путинцева уступила Белинде Бенчич — 6:7 (0:7), 3:6. Игра длилась 1 час и 55 минут, в ее ходе казахстанка сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки, у соперницы следующие показатели: ⅔.

имофей Скатов, как говорится, зарубился с Марком-Андре Хуслером, но все-таки проиграл в трех сетах — 6:4, 3:6, 3:6. Встреча длилась 2 часа и 22 минуты, Скатов выполнил четыре подачи навылет при двух двойных ошибках, тогда как у швейцарца шесть эйсов и одна двойная ошибка.

Отметим, что за сборную Казахстана в Австралии также сыграют Жибек Куламбаева, Гозаль Айнитдинова, Александр Бублик, Денис Евсеев и Григорий Ломакин. Соревнования пройдут с 29 декабря по 8 января.

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