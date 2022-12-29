Сборная Казахстана стартовала на историческом турнире United Cup

Источник: ФТК

Так, Юлия Путинцева уступила Белинде Бенчич — 6:7 (0:7), 3:6. Игра длилась 1 час и 55 минут, в ее ходе казахстанка сделала один эйс и допустила четыре двойные ошибки, у соперницы следующие показатели: ⅔.

имофей Скатов, как говорится, зарубился с Марком-Андре Хуслером, но все-таки проиграл в трех сетах — 6:4, 3:6, 3:6. Встреча длилась 2 часа и 22 минуты, Скатов выполнил четыре подачи навылет при двух двойных ошибках, тогда как у швейцарца шесть эйсов и одна двойная ошибка.