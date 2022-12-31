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11:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Надаль сенсационно проиграл матч на United Cup

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль проиграл британцу Кэмерону Норри в матче командного теннисного турнира United Cup в Австралии.

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Источник: AP 2022

Встреча группы D прошла в Сиднее и завершилась победой Норри со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Сборная Великобритании повела в противостоянии со счетом 1−0. Ранее британцы обыграли команду Австралии (3−2).

United Cup проходит в Брисбене, Перте и Сиднее. Призовой фонд соревнований составляет 15 млн долларов. Встреча сборных состоит из четырех игр в одиночном разряде (по два матча у мужчин и женщин) и одной игры среди смешанных пар.

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