Надаль сенсационно проиграл матч на United Cup

Встреча группы D прошла в Сиднее и завершилась победой Норри со счетом 3:6, 6:3, 6:4. Сборная Великобритании повела в противостоянии со счетом 1−0. Ранее британцы обыграли команду Австралии (3−2).

United Cup проходит в Брисбене, Перте и Сиднее. Призовой фонд соревнований составляет 15 млн долларов. Встреча сборных состоит из четырех игр в одиночном разряде (по два матча у мужчин и женщин) и одной игры среди смешанных пар.