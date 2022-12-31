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15:24 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан одержал первую победу на United Cup

Тимофей Скатов принес первую победу сборной Казахстана на дебютном командном турнире United Cup, который проходит в Австралии, сообщает ktf.kz.

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Источник: ktf.kz

Во второй игре против команды Польши уроженец города Петропавловск, занимающий в мировом рейтинге 142-е место, обыграл Даниэля Михальского (260 АТР) со счетом 7:6 (9:7), 6:2.

В первой игре Юлия Путинцева (51 WTA) уступила лидеру женского мирового рейтинга Иге Швентек — 1:6, 3:6. Таким образом, счет в противостоянии между командами Казахстана и Польши стал равным — 1:1.

Завтра 1 января на корт выйдут: Александр Бублик против Хуберта Гуркача (10 АТР), Жибек Куламбаевой будет оппонировать Магда Линетт (48 WTA) и в заключительной игре групповой стадии Александр Бублик вместе с Жибек Куламбаевой сразятся против Иги Швентек/Хуберта Гуркача.

Напомним, что ранее сборная Казахстана играла со сборной Швейцарии и проиграла все пять матчей.

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