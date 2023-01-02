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2 января, источник: ТАСС

Бывшей первой ракетке мира Навратиловой диагностировали две формы рака

Заболевание раком груди и горла находится на ранней стадии.

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Источник: AFP 2022

ТАСС, 2 января. Победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка чешского происхождения Мартина Навратилова больна раком груди и горла. Комментарий бывшей спортсменки в понедельник приводит британская газета The Times.

Сообщается, что рак горла и груди у 66-летней Навратиловой был диагностирован после обследования в начале ноября. Бывшая теннисистка ранее уже болела раком груди 13 лет назад, но смогла вылечиться с помощью лучевой терапии.

«Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый, — сказала Навратилова. — Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил».

Представитель Навратиловой добавила, что заболевание раком обеих форм находится на ранней стадии и шансы на выздоровление высоки, также сообщив, что бывшая спортсменка не сможет работать телевизионным экспертом на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 16 января. Навратилова приступит к лечению в этом месяце.

На счету Навратиловой 18 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде, 31 — в парном и 10 — в смешанном. Она является рекордсменкой по нахождению на первой строчке мирового рейтинга в парном разряде (237 недель) и победам на Уимблдоне в одиночном разряде (9 титулов). Всего на ее счету 167 титулов в одиночном разряде и 177 — в парном.

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