Бывшей первой ракетке мира Навратиловой диагностировали две формы рака

ТАСС, 2 января. Победительница 18 турниров Большого шлема в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американка чешского происхождения Мартина Навратилова больна раком груди и горла. Комментарий бывшей спортсменки в понедельник приводит британская газета The Times.

Сообщается, что рак горла и груди у 66-летней Навратиловой был диагностирован после обследования в начале ноября. Бывшая теннисистка ранее уже болела раком груди 13 лет назад, но смогла вылечиться с помощью лучевой терапии.

«Этот двойной удар серьезный, но все же поправимый, — сказала Навратилова. — Надеюсь на благоприятный исход, я буду бороться изо всех сил».

Представитель Навратиловой добавила, что заболевание раком обеих форм находится на ранней стадии и шансы на выздоровление высоки, также сообщив, что бывшая спортсменка не сможет работать телевизионным экспертом на Открытом чемпионате Австралии, который стартует 16 января. Навратилова приступит к лечению в этом месяце.