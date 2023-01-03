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3 января, источник: БЕЛТА

Белоруски Соболенко и Морозова пробились в ¼ финала парного разряда теннисного турнира в Аделаиде

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруски Арина Соболенко и Лидия Морозова пробились в четвертьфинал парного разряда на теннисном турнире в Аделаиде с призовым фондом $826 тыс., сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В матче ⅛ финала белорусский дуэт одолел китаянку Чжаосюань Ян и представительницу Китайского Тайбэя Хао-Чин Чань — 4:6, 6:1, 10:5. В четвертьфинале Соболенко и Морозова будут соперничать с испанско-японским тандемом Кристина Буча / Макото Ниномия. В первом раунде белорусские теннисистки взяли верх над венгерско-грузинской парой Анна Бондарь / Оксана Калашникова.

В одиночном разряде белоруска Виктория Азаренко вышла во второй раунд, победив украинку Ангелину Калинину — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5). В ⅛ финала Азаренко сыграет с китайской теннисисткой Синвэнь Жен. Арина Соболенко стартует со второго круга встречей с россиянкой Людмилой Самсоновой, которая в 1/16 финала взяла верх над китаянкой Чжан Шуай — 5:7, 6:3, 6:0.

Турнир в Аделаиде финиширует 8 января. Для ведущих теннисисток планеты эти соревнования являются проверкой сил перед стартом первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» — открытого чемпионата Австралии, который пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне.

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