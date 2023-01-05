Australian Open проигнорировал антироссийские призывы. В Мельбурне не запретят играть нашим теннисистам
Попытки украинских дипломатов добиться отстранения наших спортсменов потерпели крах.
Попытки украинских дипломатов добиться отстранения наших спортсменов потерпели крах.
Организаторы Australian Open не станут реагировать на призывы посла Украины в Австралии отстранить от участия в турнире «Большого шлема» теннисистов из России и Белоруссии. Ранее сборные этих стран не были допущены на командник Nation Cup. Однако мейджор в Мельбурне еще осенью прошлого года заявил, что не станет следовать примеру Уимблдона и позволит россиянам и белорусам выступать в нейтральном статусе. Открытый чемпионат Австралии в прошлом году и так получил колоссальный имиджевый удар из-за истории с недопуском на соревнования непривитого Новака Джоковича. После этого пошли слухи о переносе турнира в Катар или в Сингапур. В такой обстановке новый скандал Australian Open точно ни к чему.
«Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных соревнованиях в нейтральном статусе, так будет и на Открытом чемпионате Австралии 2023 года», — сообщает издание Sydney Morning Herald со ссылкой на заявление Федерации тенниса Австралии.
В настоящее время в списке сеянных участников турнира в одиночном разряде трое российских мужчин, четверо россиянок и две представительницы Белоруссии. Кроме того, в квалификации заявлены один россиянин и две наших девушки. С учетом всех разрядов, на австралийские корты должны выйти более двух десятков спортсменов их двух стран.
Тем не менее, вопрос об их участии снова стал обсуждаться из-за публикаций в соцсетях заявлений посола Украины в Австралии Василия Мирошниченко. Этот дипломат назвал позицию австралийской федерации тенниса «беспринципной». «Я буду добиваться встречи с председателем и генеральным директором этой организации, чтобы изложить позицию правительства Украины», — пообещал Мирошниченко.
Дипломат ссылается на решение Уимблдонского теннисного турнира, который в июне прошлого года запретил выступление игроков из России и Белоруссии даже без флага из-за политического давления со стороны своего правительства. Этот демарш привел к тому, что мужская и женская ассоциации тенниса отменили начисление рейтинговых очков за выступление в Лондоне и оштрафовали организаторов Уимблдона. Навряд ли у австралийцев после случившегося есть желание повторить этот опыт.
Ассоциации ATP и WTA решили не включать сборные России и Белоруссии в список участников командного турнира Nation Cup, который в данный момент проходит в разных городах Австралии. Кроме того, у нас пока нет возможности выставлять свои сборные на Кубки Дэвиса и Билли Джин Кинг. Однако в том, что касается личных соревнований, ограничение в теннисе только одно — нейтральный флаг.
Более того, есть надежда на то, что в этом году общих правил будет придерживаться и Уимблдон. Во всяком случае накануне Открытого чемпионата Австралии такое пожелание высказали многие российские и белорусские звезды тенниса, а также именитые иностранцы. «Я надеюсь, что и Даниил Медведев, и другие россияне, и белорусы смогут играть повсюду», — заявил серб Новак Джокович.
Открытый чемпионат Австралии пройдет в Мельбурн-парке с 16 по 29 января. Квалификация стартует уже на следующий неделе. И единственное опасение, связанное с россиянами и белорусами накануне турнира — в том, что в ходе их матчей могут быть организованы какие-то провокации на трибунах. Ранее они имели место на небольших соревнованиях, но мейджоры в Париже и Нью-Йорке обошлись без неприятных событий с политическим подтекстом.
Правда, некоторые украинские теннисисты традиционно отказываются от послематчевого рукопожатия с представителями России и Белоруссии, ограничиваясь касанием ракетками, как было в разгар пандемии. Однако и здесь присутствуют положительные сдвиги. Так во вторник на турнире в Аделаиде украинка Ангелина Калинина пожала руку белоруске Виктории Азаренко. В сентябре украинские игроки требовали исключения Азаренко из списка участников выставочного турнира в Нью-Йорке — несмотря на то, что Виктория давно проживает в США.
Олег Шамонаев