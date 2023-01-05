Соболенко объяснила, как ей удалось отыграться с 1:5 в матче с Самсоновой

«Когда счёт 1:5, как будто уже нечего терять, и ты просто бьёшь, не задумываясь. Это очень помогло мне остаться в сете, продолжать бороться и стараться. Людмила — невероятный игрок с мощной подачей, так что я очень рада этой победе. Она показывает невероятный теннис, и в этом матче здорово меня подстегнула».