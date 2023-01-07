Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Аделаиде

В полуфинале пятая ракетка планеты переиграла в двух сетах румынку Ирину Бегу, у которой 34-е место в мировом рейтинге, — 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 17 минут. На пути к завтрашнему финалу Арина Соболенко также победила российскую теннисистку Людмилу Самсонову (20-й номер рейтинга WTA) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3) и чешку Маркету Вондроушову (92) — 6:3, 7:5.

Завтра в решающем поединке за главный приз соперницей белоруски будет победительница матча между второй ракеткой мира Унс Джабир из Туниса и чешской теннисисткой Линдой Носковой (102), которая в четвертьфинале одолела еще одну белоруску Викторию Азаренко (26) — 6:4, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). В 1/16 финала Азаренко победила украинку Ангелину Калинину (39) — 7:6 (11:9), 7:6 (7:5), а в ⅛ финала взяла верх над китаянкой Синвэнь Жен (28) — 6:2, 7:5.