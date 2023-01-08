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12:45 (мск), источник: ТАСС

Наоми Осака снялась с Australian Open

Японская теннисистка является двукратной победительницей турнира.

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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 января. Двукратная победительница Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) японка Наоми Осака не выступит на турнире в 2023 году. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба соревнований.

«Наоми Осака снялась с Australian Open. Мы будем скучать по ней», — говорится в сообщении.

Осаке 25 лет, она занимает 42-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На ее счету семь титулов под эгидой организации. Японка четыре раза становилась победительницей турниров Большого шлема — она по два раза побеждала на Australian Open (2019, 2021) и Открытом чемпионате США (2018, 2020). Осака является бывшей первой ракеткой мира.

Australian Open пройдет с 16 по 29 января.

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