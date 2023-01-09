Рублев стал первой ракеткой России, обойдя Медведева
Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России после обновленного рейтинга ATP.
Россиянин Андрей Рублев стал первой ракеткой России после обновленного рейтинга ATP.
Он обошел соотечественника Даниила Медведева и теперь занимает 6-е место. Победитель US-Open-2021 опустился на 8-ю строчку.
Среди других изменений в топ-10: датчанин Хольгер Руне вошел в лучшую десятку, сместив оттуда поляка Хуберта Хуркача (11-я строчка).
Аслан Карацев поднялся на семь позиций и теперь — 52-й. Роман Сафиуллин потерял 10 мест и занимает 98-ю строчку рейтинга ATP.
Рейтинг ATP от 9 января 2023 года:
1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 5770.
3 (3). Каспер Рууд (Норвегия) — 5720.
4 (4). Стефанос Циципас (Греция) — 5715.
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 5070.
6 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3930.
7 (8). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3895.
8 (7). Даниил Медведев (Россия) — 3860.
9 (9). Тэйлор Фритц (США) — 3585.
10 (11). Хольгер Руне (Дания) — 2876…
20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1885…
52 (59). Аслан Карацев (Россия) — 875…
98 (88). Роман Сафиуллин (Россия) — 563.