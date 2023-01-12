Стали известны соперники казахстанских теннисистов на Australian Open-2023

По ее итогам лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина на старте турнира сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Юлия Путинцева в первом круге встретится с 43-й ракеткой мира румынкой Сораной Кырстей.