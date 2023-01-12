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12 января, источник: Vesti.kz

Стали известны соперники казахстанских теннисистов на Australian Open-2023

В Мельбурне прошла жеребьевка первого раунда Australian Open-2023 в одиночном разряде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

По ее итогам лучшая теннисистка Казахстана Елена Рыбакина на старте турнира сыграет с итальянкой Элизабеттой Коччаретто, занимающей 67-е место в мировом рейтинге. Юлия Путинцева в первом круге встретится с 43-й ракеткой мира румынкой Сораной Кырстей.

В мужской сетке турнира первая ракетка Казахстана Александр Бублик сразится против испанца Алехандро Давидовича-Фокина, идущего на 32-й строчке рейтинга АТР.

Соревнования стартуют 16 января.

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