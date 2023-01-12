Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вышла в ¼ финала турнира в Тунисе

В ⅛ финала белоруска, занимающая 239-е место в мировом рейтинге, сегодня обыграла в двух партиях греческую теннисистку Сапфо Сакеллариди, у которой 307-я позиция, — 6:3, 7:5. В поединке за выход в полуфинал соперницей Шиманович будет японка Сакура Хосоги (302-й номер рейтинга WTA). До этого белоруска выиграла у сербки Лолы Радивоевич (349). В парном разряде Ирина Шиманович и россиянка Алена Фомина пробились в полуфинал, одолев российско-тунисский тандем Милана Жабраилова / Шираз Бехри — 5:7, 6:4, 10:4.