Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Куньлунь
Витязь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Северсталь
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
Амур
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Футбол. Зарубежный
22:45
Наполи
Ювентус
Футбол. Зарубежный
23:00
Астон Вилла
Лидс
Футбол. Зарубежный
23:00
Сельта
Вильярреал
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Флорида
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона
Оттава
35
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
Колорадо
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
03:30
Айлендерс
Миннесота
13
Хоккей. НХЛ
14.01
Питтсбург
Виннипег
Хоккей. НХЛ
03:00
Баффало
Виннипег
24
Хоккей. НХЛ
03:00
Бостон
Сиэтл
03
Хоккей. НХЛ
03:00
Детройт
Торонто
41
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Каролина
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Нэшвилл
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Рейнджерс
Даллас
ОТ
21
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй
Ванкувер
54
Все события
Фоторепортажи
15Церемония награждения после финала ЧМ
21Гала-шоу ЧР по фигурному катанию
11:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российская теннисистка без борьбы вышла в финал турнира

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет в финале второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.

Наверх
Источник: AP 2022

В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под 5-м номером, должна была сыграть с испанкой Паулой Бадосой (9), однако та не вышла на матч из-за травмы правого бедра.

В финале Касаткина встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 6).

Для Касаткиной финал стал первым с прошлого августа, когда она стала победительницей турнира в канадском Гранби.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Российскую чемпионку сделали лицом Олимпиады-2026. Запад образумился?
'Не жалею о съемке в MAXIM': Туктамышева об откровенных фото и личной жизни
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь