Российская теннисистка без борьбы вышла в финал турнира
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет в финале второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Российская теннисистка Дарья Касаткина сыграет в финале второго розыгрыша турнира в австралийской Аделаиде, призовой фонд которого превышает 780 тысяч долларов.
В полуфинале россиянка, посеянная на турнире под 5-м номером, должна была сыграть с испанкой Паулой Бадосой (9), однако та не вышла на матч из-за травмы правого бедра.
В финале Касаткина встретится с победительницей матча Белинда Бенчич (Швейцария, 8) — Вероника Кудерметова (Россия, 6).
Для Касаткиной финал стал первым с прошлого августа, когда она стала победительницей турнира в канадском Гранби.