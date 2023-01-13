Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург
Виннипег
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Нью-Джерси
Хоккей. НХЛ
06:30
Сан-Хосе
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
13.01
Астон Вилла
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
13.01
Сельта
Вильярреал
11
Футбол. Зарубежный
13.01
Наполи
Ювентус
51
Хоккей. КХЛ
13.01
СКА
Динамо М
20
Хоккей. КХЛ
13.01
Спартак
Трактор
24
Хоккей. КХЛ
13.01
Динамо Мн
Амур
Б
12
Хоккей. КХЛ
13.01
Куньлунь
Витязь
40
Хоккей. КХЛ
13.01
Локомотив
Северсталь
62
Хоккей. КХЛ
14:00
Барыс
Нефтехимик
Хоккей. КХЛ
14:30
Салават Юлаев
Адмирал
Все события
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
17Моменты карьеры Александра Овечкина
13 января, источник: БЕЛТА

Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда турнира в Тунисе

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда турнира ITF в тунисском Монастире, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в полуфинале белоруска вместе с россиянкой Аленой Фоминой обыграла венесуэльско-нидерландский дуэт Андреа Гамис / Лекси Стивенс — 6:3, 6:2. Завтра в решающем матче белорусско-российский тандем встретится с греческо-румынской парой Сапфо Сакеллариди / Оана Гаврила.

В четвертьфинале одиночного разряда Ирина Шиманович (239-й номер мирового рейтинга) уступила в двух сетах японке Сакуре Хосоги (302) — 2:6, 1:6. До этого белоруска выиграла у сербки Лолы Радивоевич (349) — 6:1, 6:4 и гречанки Сапфо Сакеллариди (307) — 6:3, 7:5.

Соревнования в Монастире завершатся 15 января.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь