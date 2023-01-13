Белорусская теннисистка Ирина Шиманович вышла в финал парного разряда турнира в Тунисе

Сегодня в полуфинале белоруска вместе с россиянкой Аленой Фоминой обыграла венесуэльско-нидерландский дуэт Андреа Гамис / Лекси Стивенс — 6:3, 6:2. Завтра в решающем матче белорусско-российский тандем встретится с греческо-румынской парой Сапфо Сакеллариди / Оана Гаврила.

В четвертьфинале одиночного разряда Ирина Шиманович (239-й номер мирового рейтинга) уступила в двух сетах японке Сакуре Хосоги (302) — 2:6, 1:6. До этого белоруска выиграла у сербки Лолы Радивоевич (349) — 6:1, 6:4 и гречанки Сапфо Сакеллариди (307) — 6:3, 7:5.