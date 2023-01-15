Australian Open с участием российских теннисистов стартует в Мельбурне
Призовой фонд турнира составляет более $53,4 млн.
Призовой фонд турнира составляет более $53,4 млн.
ТАСС, 15 января. Восемь российских теннисистов проведут в понедельник матчи первого круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне — первом в сезоне турнире Большого шлема. Всего в соревнованиях в одиночном разряде примут участие 20 россиян — впервые с 2012 года. Это на семь человек больше, чем в 2022 году, при этом представительство отечественных спортсменок по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое — 14 против 8.
Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие «хард», но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2023 году составит более $53,4 млн.
Турнир лишь три раза покорялся российским теннисистам в одиночном разряде — Евгению Кафельникову (1999), Марату Сафину (2005) и Марии Шараповой (2008).
Ана Иванович и Мария Шарапова после финала Australian Open 2008
Действующими победителями соревнований являются испанец Рафаэль Надаль (первый номер посева) и австралийка Эшли Барти, в 2022 году объявившая о завершении карьеры. 22-кратный победитель турниров Большого шлема Надаль, в финале Открытого чемпионата Австралии прошлого года в пяти сетах обыгравший россиянина Даниила Медведева, начнет защиту титула в понедельник матчем с британцем Джеком Дрейпером.
Медведев (седьмой номер посева), два года подряд выходивший в финал турнира (2021, 2022), встретится с американцем Маркосом Гироном. Именно с этим представителем США играл Надаль в первом круге прошлогоднего турнира. Барти, по сообщению Рейтер, войдет в команду своей соотечественницы Оливии Гадеки, которая проведет первый матч на турнире в понедельник против россиянки Полины Кудерметовой.
Даниил Медведев
Также в первый игровой день свои матчи проведут еще шесть российских спортсменов, некоторые встречи начнутся уже в 03:00 мск. Карен Хачанов (18) сыграет против испанца Бернабе Запаты Мералльеса. Соперником Павла Котова, проигравшего в финале квалификации, но попавшего в основную сетку соревнований как «лаки-лузер», станет нидерландец Таллон Грикспур.
Анна Калинская сыграет с финалисткой прошлогоднего турнира американкой Даниэль Коллинз (13). Трехкратная победительница юниорских турниров Большого шлема в парном разряде Диана Шнайдер встретится со словачкой Кристиной Кучовой, Камилла Рахимова — с украинкой Катериной Байндль, Анна Блинкова — с американкой Мэдисон Кис (10).
Во вторник в борьбу вступит первая ракетка России Андрей Рублев (5), он сыграет с победителем Открытого чемпионата США 2020 года австрийцем Домиником Тимом, недавно вернувшимся в первую сотню рейтинга после травмы. Роман Сафиуллин, в 2015 году выигравший юниорский Открытый чемпионат Австралии, встретится с австралийцем Ником Кирьосом (19).
Андрей Рублев
Полуфиналисту Открытого чемпионата Австралии 2021 года Аслану Карацеву также достался непростой соперник — победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2017 года болгарин Григор Димитров (27).
Первая ракетка России Дарья Касаткина (8) встретится с соотечественницей Варварой Грачевой. Вероника Кудерметова (9), старшая сестра Полины Кудерметовой, сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, Екатерина Александрова (19) — с Исалин Бонавентюр из Бельгии, Анастасия Павлюченкова — с итальянкой Камилой Джорджи, Анастасия Потапова — с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года американкой Слоан Стивенс, Людмила Самсонова (18) — с итальянкой Ясмине Паолини, Евгения Родина — с американкой Кэти Волынец, а Оксана Селехметьева — с хорваткой Донной Векич.
Дарья Касаткина
Первый матч на турнире проведет выигрывавший Открытый чемпионат Австралии рекордные девять раз серб Новак Джокович (4), его соперником станет испанец Роберто Карбальес Баэна. В прошлом году на тот момент первой ракетке мира и действующему победителю турнира Джоковичу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию.
Новак Джокович
Для Кудерметовой-младшей и Шнайдер это будет дебютный турнир Большого шлема. Они, как и Селехметьева, попали в основную сетку соревнований, победив в квалификации. «Очень порадовали девочки, которые хорошо провели квалификацию. Те, кто выиграли квалификацию, уже цепляются за сотню, могут быть в ней стабильно», — отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Потенциал Полины Кудерметовой высоко оценил победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. «Она может показывать очень хороший теннис, но у нее были проблемы со стабильностью. При той скорости и ударах, что у нее есть, она может реально далеко пройти на турнире», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.
Павлюченкова и Родина выступят на турнире по защищенному рейтингу, который предусматривает попадание теннисиста в основную сетку турниров в соответствии с положением в рейтинге на момент получения травмы и выхода в декрет. Павлюченкова, в середине мая прошлого года досрочно завершившая сезон из-за давно беспокоящей ее травмы, в январе успела принять участие в первых официальных соревнованиях — в первом круге турнира в австралийской Аделаиде она уступила швейцарке Джил Тайхман (5:7, 4:6).
В конце декабря 2022 года Павлюченкова вместе с победительницей Уимблдона 2022 года представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, победителем Открытого чемпионата США 2020 года австрийцем Домиником Тимом и олимпийским чемпионом Александром Зверевым из Германии стала победительницей выставочного командного турнира в Дубае. Родина проведет третий турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) после длительной паузы — в прошлом году она приняла участие в Открытом чемпионате США, это были ее первые соревнования с 2019 года.
По словам Тарпищева, Родина долгое время не участвовала в соревнованиях, так как была в декрете. Павлюченкова и Родина — единственные российские игроки, которые принимали участие и в турнире 2012 года, когда отечественный теннис был представлен на Открытом чемпионате Австралии так же солидно, как и в 2023-м.
9 января Рублев поднялся с восьмого на шестое место в мировом рейтинге и стал первой ракеткой России. С августа 2019 года это звание удерживал Медведев, который в обновленном рейтинге опустился с седьмого на восьмое место. На Открытом чемпионате Австралии Медведеву надо будет защищать 1 200 очков, Рублеву — намного меньше, так как он проиграл хорвату Марину Чиличу в третьем круге. Шансов сохранить статус первой ракетки России у Рублева больше, но новый сезон он впервые в карьере начал с двух поражений подряд — на двух турнирах в Аделаиде. Ранее он никогда на взрослых соревнованиях не проигрывал первый матч года.
По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, такие результаты добавят Рублеву дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. «Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом ТАСС — Уверенности такие результаты точно не дают». «У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться», — отметил Тарпищев.
Ольховский же назвал Медведева, Рублева и Хачанова фаворитами стартовых матчей и отметил, что Надаль может встретить серьезное сопротивление со стороны Дрейпера. «У Сафиуллина очень сложный соперник, Кирьос будет фаворитом в их матче, но Роман может побороться. Очень интересная встреча будет у Аслана Карацева с Димитровым, мы знаем, когда Аслан в хорошей форме, он может победить практически любого соперника», — добавил он.
Тарпищев назвал сетку российских теннисисток «не безобразной, но сложной», а также отметил, что серьезная борьба может начаться уже с первых кругов. Определенную тревогу вызывает выступление Касаткиной — непосредственно перед турниром она дошла до финала на соревнованиях в Аделаиде, в котором разгромно проиграла швейцарке Белинде Бенчич (0:6, 2:6). В прошлом году россиянка выиграла соревнования в канадском Гранби накануне Открытого чемпионата США, а на турнире Большого шлема уступила в первом же круге. При этом соперница Бенчич по полуфиналу на турнире в Аделаиде Вероника Кудерметова с матча снялась. По словам Тарпищева, она сделала это «из-за целесообразности — поберечь себя перед более важным турниром».
Если лидерству в мировом рейтинге польской теннисистки Иги Свёнтек (1) ничего не угрожает — на ее счету вдвое больше очков, чем у ближайших преследовательниц, то в распределение мест в рейтинге ATP Открытый чемпионат Австралии может внести существенные коррективы. 7 января первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что получил травму ноги на тренировке и будет вынужден пропустить первый в 2023 году турнир Большого шлема. В ноябре он пропустил Итоговый турнир ATP из-за травмы мышц живота. Надалю, идущему в рейтинге вторым, даже защита титула не поможет вернуться на первую строчку. В случае победы на турнире на первое место могут подняться Джокович и грек Стефанос Циципас (3). Норвежцу Касперу Рууду (2) будет достаточно выйти в финал, но при условии, что ни Джокович, ни Циципас итоговую победу не одержат.
Надаль начал сезон с двух поражений на United Cup — новом турнире, проходящем под эгидами ATP и WTA, в котором принимают участие как женщины, так и мужчины. Испанец проиграл австралийцу Алексу де Минауру и британцу Кэмерону Норри. На пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии Надаль заявил, что «в целом чувствует себя лучше, чем три недели назад». Джокович выиграл турнир в Аделаиде, при чем в полуфинале в двух сетах обыграл Медведева. По ходу матча он жаловался на неприятные ощущения в ноге. Уже в Мельбурне на тренировочном матче с россиянином он несколько раз вызывал на корт физиотерапевта и не доиграл встречу до конца — спортсмены сыграли только один сет, который завершился в пользу Медведева (6:4).
5 января Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) подтвердила телеканалу 9News, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнирах на территории страны, в том числе в Открытом чемпионате Австралии. «Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — указали в Tennis Australia, отметив, что позиция организации в отношении российских и белорусских теннисистов останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации игроков, и полностью «соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».
Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от Tennis Australia запретить россиянам и белорусам участвовать в Открытом чемпионате Австралии.
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в связи с ситуацией на Украине. 1 марта Международная теннисная федерация (ITF) приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своими эгидами в нейтральном статусе. Однако организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов к участию в турнире 2022 года, за что ATP оштрафовала организаторов на $1 млн.