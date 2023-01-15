Australian Open с участием российских теннисистов стартует в Мельбурне

ТАСС, 15 января. Восемь российских теннисистов проведут в понедельник матчи первого круга на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open) в Мельбурне — первом в сезоне турнире Большого шлема. Всего в соревнованиях в одиночном разряде примут участие 20 россиян — впервые с 2012 года. Это на семь человек больше, чем в 2022 году, при этом представительство отечественных спортсменок по сравнению с прошлым годом увеличилось почти вдвое — 14 против 8.

Турнир проводится с 1905 года, сейчас на нем используется покрытие «хард», но до 1988 года спортсмены соревновались на травяных кортах. Призовой фонд в 2023 году составит более $53,4 млн.

Турнир лишь три раза покорялся российским теннисистам в одиночном разряде — Евгению Кафельникову (1999), Марату Сафину (2005) и Марии Шараповой (2008).

Ана Иванович и Мария Шарапова после финала Australian Open 2008

Действующими победителями соревнований являются испанец Рафаэль Надаль (первый номер посева) и австралийка Эшли Барти, в 2022 году объявившая о завершении карьеры. 22-кратный победитель турниров Большого шлема Надаль, в финале Открытого чемпионата Австралии прошлого года в пяти сетах обыгравший россиянина Даниила Медведева, начнет защиту титула в понедельник матчем с британцем Джеком Дрейпером.

Медведев (седьмой номер посева), два года подряд выходивший в финал турнира (2021, 2022), встретится с американцем Маркосом Гироном. Именно с этим представителем США играл Надаль в первом круге прошлогоднего турнира. Барти, по сообщению Рейтер, войдет в команду своей соотечественницы Оливии Гадеки, которая проведет первый матч на турнире в понедельник против россиянки Полины Кудерметовой.

Даниил Медведев

Также в первый игровой день свои матчи проведут еще шесть российских спортсменов, некоторые встречи начнутся уже в 03:00 мск. Карен Хачанов (18) сыграет против испанца Бернабе Запаты Мералльеса. Соперником Павла Котова, проигравшего в финале квалификации, но попавшего в основную сетку соревнований как «лаки-лузер», станет нидерландец Таллон Грикспур.

Анна Калинская сыграет с финалисткой прошлогоднего турнира американкой Даниэль Коллинз (13). Трехкратная победительница юниорских турниров Большого шлема в парном разряде Диана Шнайдер встретится со словачкой Кристиной Кучовой, Камилла Рахимова — с украинкой Катериной Байндль, Анна Блинкова — с американкой Мэдисон Кис (10).

Во вторник в борьбу вступит первая ракетка России Андрей Рублев (5), он сыграет с победителем Открытого чемпионата США 2020 года австрийцем Домиником Тимом, недавно вернувшимся в первую сотню рейтинга после травмы. Роман Сафиуллин, в 2015 году выигравший юниорский Открытый чемпионат Австралии, встретится с австралийцем Ником Кирьосом (19).

Андрей Рублев

Полуфиналисту Открытого чемпионата Австралии 2021 года Аслану Карацеву также достался непростой соперник — победитель Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) 2017 года болгарин Григор Димитров (27).

Первая ракетка России Дарья Касаткина (8) встретится с соотечественницей Варварой Грачевой. Вероника Кудерметова (9), старшая сестра Полины Кудерметовой, сыграет с Мариной Заневской из Бельгии, Екатерина Александрова (19) — с Исалин Бонавентюр из Бельгии, Анастасия Павлюченкова — с итальянкой Камилой Джорджи, Анастасия Потапова — с победительницей Открытого чемпионата США 2017 года американкой Слоан Стивенс, Людмила Самсонова (18) — с итальянкой Ясмине Паолини, Евгения Родина — с американкой Кэти Волынец, а Оксана Селехметьева — с хорваткой Донной Векич.

Дарья Касаткина

Первый матч на турнире проведет выигрывавший Открытый чемпионат Австралии рекордные девять раз серб Новак Джокович (4), его соперником станет испанец Роберто Карбальес Баэна. В прошлом году на тот момент первой ракетке мира и действующему победителю турнира Джоковичу аннулировали австралийскую визу и депортировали из страны, так как он не смог предоставить сотрудникам погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса, которая была обязательной для иностранцев, въезжающих в Австралию.

Новак Джокович

Для Кудерметовой-младшей и Шнайдер это будет дебютный турнир Большого шлема. Они, как и Селехметьева, попали в основную сетку соревнований, победив в квалификации. «Очень порадовали девочки, которые хорошо провели квалификацию. Те, кто выиграли квалификацию, уже цепляются за сотню, могут быть в ней стабильно», — отметил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Потенциал Полины Кудерметовой высоко оценил победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский. «Она может показывать очень хороший теннис, но у нее были проблемы со стабильностью. При той скорости и ударах, что у нее есть, она может реально далеко пройти на турнире», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

Павлюченкова и Родина выступят на турнире по защищенному рейтингу, который предусматривает попадание теннисиста в основную сетку турниров в соответствии с положением в рейтинге на момент получения травмы и выхода в декрет. Павлюченкова, в середине мая прошлого года досрочно завершившая сезон из-за давно беспокоящей ее травмы, в январе успела принять участие в первых официальных соревнованиях — в первом круге турнира в австралийской Аделаиде она уступила швейцарке Джил Тайхман (5:7, 4:6).

В конце декабря 2022 года Павлюченкова вместе с победительницей Уимблдона 2022 года представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, победителем Открытого чемпионата США 2020 года австрийцем Домиником Тимом и олимпийским чемпионом Александром Зверевым из Германии стала победительницей выставочного командного турнира в Дубае. Родина проведет третий турнир под эгидой Женской теннисной ассоциации (WTA) после длительной паузы — в прошлом году она приняла участие в Открытом чемпионате США, это были ее первые соревнования с 2019 года.

По словам Тарпищева, Родина долгое время не участвовала в соревнованиях, так как была в декрете. Павлюченкова и Родина — единственные российские игроки, которые принимали участие и в турнире 2012 года, когда отечественный теннис был представлен на Открытом чемпионате Австралии так же солидно, как и в 2023-м.

Оценка жеребьевки и борьба за первое место в мировом рейтинге

9 января Рублев поднялся с восьмого на шестое место в мировом рейтинге и стал первой ракеткой России. С августа 2019 года это звание удерживал Медведев, который в обновленном рейтинге опустился с седьмого на восьмое место. На Открытом чемпионате Австралии Медведеву надо будет защищать 1 200 очков, Рублеву — намного меньше, так как он проиграл хорвату Марину Чиличу в третьем круге. Шансов сохранить статус первой ракетки России у Рублева больше, но новый сезон он впервые в карьере начал с двух поражений подряд — на двух турнирах в Аделаиде. Ранее он никогда на взрослых соревнованиях не проигрывал первый матч года.

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По мнению финалиста Кубка Дэвиса 1995 года Андрея Чеснокова, такие результаты добавят Рублеву дискомфорта перед Открытым чемпионатом Австралии. «Результаты последних матчей говорят о том, что он находится не в своей тарелке, — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом ТАСС — Уверенности такие результаты точно не дают». «У Рублева сложная сетка. Трудовая, конечно, но учитывая, что он в этом сезоне не выиграл ни одного матча, ему будет тяжело вработаться», — отметил Тарпищев.

Ольховский же назвал Медведева, Рублева и Хачанова фаворитами стартовых матчей и отметил, что Надаль может встретить серьезное сопротивление со стороны Дрейпера. «У Сафиуллина очень сложный соперник, Кирьос будет фаворитом в их матче, но Роман может побороться. Очень интересная встреча будет у Аслана Карацева с Димитровым, мы знаем, когда Аслан в хорошей форме, он может победить практически любого соперника», — добавил он.

Тарпищев назвал сетку российских теннисисток «не безобразной, но сложной», а также отметил, что серьезная борьба может начаться уже с первых кругов. Определенную тревогу вызывает выступление Касаткиной — непосредственно перед турниром она дошла до финала на соревнованиях в Аделаиде, в котором разгромно проиграла швейцарке Белинде Бенчич (0:6, 2:6). В прошлом году россиянка выиграла соревнования в канадском Гранби накануне Открытого чемпионата США, а на турнире Большого шлема уступила в первом же круге. При этом соперница Бенчич по полуфиналу на турнире в Аделаиде Вероника Кудерметова с матча снялась. По словам Тарпищева, она сделала это «из-за целесообразности — поберечь себя перед более важным турниром».

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Если лидерству в мировом рейтинге польской теннисистки Иги Свёнтек (1) ничего не угрожает — на ее счету вдвое больше очков, чем у ближайших преследовательниц, то в распределение мест в рейтинге ATP Открытый чемпионат Австралии может внести существенные коррективы. 7 января первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас сообщил, что получил травму ноги на тренировке и будет вынужден пропустить первый в 2023 году турнир Большого шлема. В ноябре он пропустил Итоговый турнир ATP из-за травмы мышц живота. Надалю, идущему в рейтинге вторым, даже защита титула не поможет вернуться на первую строчку. В случае победы на турнире на первое место могут подняться Джокович и грек Стефанос Циципас (3). Норвежцу Касперу Рууду (2) будет достаточно выйти в финал, но при условии, что ни Джокович, ни Циципас итоговую победу не одержат.

Надаль начал сезон с двух поражений на United Cup — новом турнире, проходящем под эгидами ATP и WTA, в котором принимают участие как женщины, так и мужчины. Испанец проиграл австралийцу Алексу де Минауру и британцу Кэмерону Норри. На пресс-конференции перед Открытым чемпионатом Австралии Надаль заявил, что «в целом чувствует себя лучше, чем три недели назад». Джокович выиграл турнир в Аделаиде, при чем в полуфинале в двух сетах обыграл Медведева. По ходу матча он жаловался на неприятные ощущения в ноге. Уже в Мельбурне на тренировочном матче с россиянином он несколько раз вызывал на корт физиотерапевта и не доиграл встречу до конца — спортсмены сыграли только один сет, который завершился в пользу Медведева (6:4).

Неудачная попытка отстранить российских теннисистов

5 января Федерации тенниса Австралии (Tennis Australia) подтвердила телеканалу 9News, что российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в турнирах на территории страны, в том числе в Открытом чемпионате Австралии. «Игроки из России и Белоруссии могут участвовать в международных теннисных турнирах в индивидуальном порядке, что и произойдет на играх Открытого чемпионата Австралии 2023 года», — указали в Tennis Australia, отметив, что позиция организации в отношении российских и белорусских теннисистов останется неизменной, несмотря на все призывы к дисквалификации игроков, и полностью «соответствует принципам, изложенным министром спорта Австралии».

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Ранее посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко потребовал от Tennis Australia запретить россиянам и белорусам участвовать в Открытом чемпионате Австралии.