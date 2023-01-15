Казахстанскую теннисистку лишили исторического рекорда
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленную версию рейтингов в одиночном и парном разрядах, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Что касается лучших казахстанских теннисисток, то первая ракетка страны Елена Рыбакина потеряла две позиции, опустившись на 25-е место. Юлия Путинцева поднялась на 47-ю позицию, тогда как ранее располагалась на четыре ступеньки ниже.
В топ-3 без изменений: Ига Швентек (Польша), Онс Жабер (Тунис), Джессика Пегула (США).
Лучшая казахстанская теннисистка в парном разряде Анна Данилина, которая на прошлой неделе вошла в топ-10 рейтинга WTA и этим самым установила личный рекорд, потеряла четыре позиции, оказавшись на 14-м месте.
Лидером рейтинга парного разряда осталась Катерина Синякова из Чехии, а вот другая чешская теннисистка Барбора Крейчикова поднялась с третьего места на второе, в то время как россиянка Вероника Кудерметова опустилась со второй строчки на третью.