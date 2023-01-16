Азаренко обыграла Кенин в двух сетах и вышла во второй круг Australian Open

На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Азаренко сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кенин 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) — Мария Саккари (Греция).