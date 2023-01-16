Азаренко обыграла Кенин в двух сетах и вышла во второй круг Australian Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.
На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3).
Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Азаренко сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кенин 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.
В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) — Мария Саккари (Греция).
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.