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11:01 (мск), источник: Чемпионат.com

Азаренко обыграла Кенин в двух сетах и вышла во второй круг Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

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Источник: Reuters

На старте турнира она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4. 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты. За это время Азаренко сделала 7 эйсов, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 2 из 10 брейк-пойнтов. На счету Кенин 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 7.

В следующем круге Шнайдер сыграет с победительницей пары Юань Юэ (Китай) — Мария Саккари (Греция).

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Эшли Барти, которая в финальном матче прошлого года одержала победу над Даниэль Колинз.

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