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16:17 (мск), источник: ТАСС

Даниил Медведев стартовал с победы на Australian Open

В матче первого круга российский теннисист в трех сетах обыграл американца Маркоса Гирона, отдав сопернику только три гейма.

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Источник: Reuters

ТАСС, 16 января. Россиянин Даниил Медведев победил американского теннисиста Маркоса Гирона в матче первого круга Australian Open. Встреча прошла в понедельник в Мельбурне.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:1, 6:2 в пользу россиянина, выступающего на турнире под седьмым номером посева. Гирон номера посева не получил. Во втором круге Медведев сыграет против австралийца Джона Миллмана, получившего от организаторов турнира специальное приглашение — wild-card.

Ранее в понедельник россиянин Павел Котов, попавший в основную сетку соревнований как лаки-лузер, уступил нидерландцу Таллону Грикспуру (без номера посева) — 3:6, 6:7 (3:7), 3:6.

Медведеву 26 лет, он занимает восьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина 15 побед на турнирах под эгидой ATP. Лучшим результатом спортсмена на турнирах Большого шлема является победа на US Open 2021 году. В том же году Медведев в составе сборной России стал победителем Кубка ATP и Кубка Дэвиса. В 2022 году россиянин 16 недель был первой ракеткой мира.

Гирону 29 лет, он располагается на 56-м месте в мировом рейтинге. На его счету нет титулов под эгидой ATP. На турнирах Большого шлема американец не проходил далее третьего круга.

Australian Open проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). Действующим победителем соревнований является испанец Рафаэль Надаль, который в финале обыграл Медведева.

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