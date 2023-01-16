Елена Рыбакина стала автором рекорда на Australian Open-2023
Казахстанка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В матче первого круга соревнований Рыбакина обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.
Во время этой игры Рыбакина исполнила самую быструю подачу на турнире среди женщин со скоростью 195 км/час. Это было отмечено пресс-службой Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что следующий матч первая ракетка Казахстана проведет с представительницей Словении Каей Юван, которая в первом круге нанесла поражение француженке Селене Яникижевич — 7:5, 6:1.