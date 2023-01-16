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19:30 (мск), источник: Vesti.kz

Елена Рыбакина стала автором рекорда на Australian Open-2023

Казахстанка Елена Рыбакина установила рекорд на Australian Open-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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В матче первого круга соревнований Рыбакина обыграла представительницу Италии Элизабетту Коччаретто со счетом 7:5, 6:3.

Во время этой игры Рыбакина исполнила самую быструю подачу на турнире среди женщин со скоростью 195 км/час. Это было отмечено пресс-службой Открытого чемпионата Австралии.

Отметим, что следующий матч первая ракетка Казахстана проведет с представительницей Словении Каей Юван, которая в первом круге нанесла поражение француженке Селене Яникижевич — 7:5, 6:1.

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