Азаренко: Теперь я футбольная мама, и мне это нравится

«Он хочет играть в “ПСЖ”. Это его мечта. Теперь я футбольная мама, и мне это нравится. Мне нравится его поддерживать. Я часто веду себя эмоционально и кричу. На самом деле я очень горжусь, потому что поддерживать своего сына — это совершенно новое чувство для меня. И мне не стыдно за свои эмоции.