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16 января, источник: Спорт-Экспресс

Азаренко: Теперь я футбольная мама, и мне это нравится

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко рассказала о мечте своего сына.

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Источник: Reuters

«Он хочет играть в “ПСЖ”. Это его мечта. Теперь я футбольная мама, и мне это нравится. Мне нравится его поддерживать. Я часто веду себя эмоционально и кричу. На самом деле я очень горжусь, потому что поддерживать своего сына — это совершенно новое чувство для меня. И мне не стыдно за свои эмоции.

Как-то я даже спросила его: «Лео, тебе нравится, когда мама поддерживает тебя?» Он ответил: «Да, мне это нравится, мам». «Я не слишком громкая?» Он сказал: «Ну, иногда, но это нормально. Мне это нравится», — приводит пресс-служба WTA слова Азаренко.

После победы над американкой Софией Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии белорусская теннисистка пришла на пресс-конференцию в футболке «ПСЖ».

Следующим соперником Азаренко станет Надия Подороска из Аргентины.

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