На матче украинки Байндль на Australian Open болельщики развернули российский флаг
На матче первого круга Australian Open между теннисисткой из Украины Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ.
На матче первого круга Australian Open между теннисисткой из Украины Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ.
В этой встрече Байндль одержала победу над Рахимовой со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Ее следующей соперницей станет американка Кэти Макнелли.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.