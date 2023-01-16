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16 января, источник: Спорт-Экспресс

На матче украинки Байндль на Australian Open болельщики развернули российский флаг

На матче первого круга Australian Open между теннисисткой из Украины Екатериной Байндль и россиянкой Камиллой Рахимовой болельщики развернули флаг РФ.

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В этой встрече Байндль одержала победу над Рахимовой со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. Ее следующей соперницей станет американка Кэти Макнелли.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.

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