Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Австралии
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на Australian Open, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Минувшей ночью в первом раунде пятая ракетка планеты уверенно переиграла в двух партиях чешку Терезу Мартинцову, занимающую 74-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут. В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с американкой Шелби Роджерс (51-й номер рейтинга WTA).
Ранее во второй раунд пробились еще две представительницы Беларуси. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (24) победила представительницу США Софию Кенин (203) — 6:4, 7:6 (7:3). Следующей соперницей белоруски будет аргентинская теннисистка Надя Подорошка (191). Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство в 2012 и 2013 годах. Александра Саснович (38) в 1/64 финала выиграла у чешки Бренды Фрухвиртовой (136) — 7:5, 6:2, а завтра сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.
Единственный белорусский представитель в мужском одиночном разряде Илья Ивашко (73) в первом круге проиграл нидерландскому теннисисту Ботику ван-де Зандсхюлпу (34) — 3:6, 6:3, 5:7, 3:6.
Общий призовой фонд нынешнего австралийского первенства составляет $51,5 млн. Победители в мужском и женском одиночном разряде заработают по $2 млн. Турнир на открытых хардовых кортах «Мельбурн-Парка» завершится 29 января.