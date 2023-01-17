Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в 1/32 финала открытого чемпионата Австралии

Минувшей ночью в первом раунде пятая ракетка планеты уверенно переиграла в двух партиях чешку Терезу Мартинцову, занимающую 74-е место в мировом рейтинге, — 6:1, 6:4. Матч продолжался 1 час 10 минут. В 1/32 финала Арина Соболенко встретится с американкой Шелби Роджерс (51-й номер рейтинга WTA).

Ранее во второй раунд пробились еще две представительницы Беларуси. Двукратная победительница Australian Open Виктория Азаренко (24) победила представительницу США Софию Кенин (203) — 6:4, 7:6 (7:3). Следующей соперницей белоруски будет аргентинская теннисистка Надя Подорошка (191). Виктория Азаренко выигрывала австралийское первенство в 2012 и 2013 годах. Александра Саснович (38) в 1/64 финала выиграла у чешки Бренды Фрухвиртовой (136) — 7:5, 6:2, а завтра сыграет с третьей ракеткой мира американкой Джессикой Пегулой.