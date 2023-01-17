На Australian Open запретили флаги России и Беларуси

«Наша первоначальная политика заключалась в том, что болельщики могли приносить флаги, но не могли ими размахивать, создавая неудобства. Вчера у нас произошел инцидент, когда около корта был вывешен флаг. Мы продолжим работать с игроками и нашими болельщика, чтобы обеспечить наилучшие условия для наслаждения теннисом», — приводит агентство слова организаторов турнира.

Речь идет о матче первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Катериной Байндль, который состоялся 16 января. В какой-то момент болельщики на трибунах вывели российский флаг. Украинские болельщики также утверждают, что украинскую теннисистку провоцировали и дразнили, передает «Би-би-си». Из-за этого они обратились к охране и полиции.

Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко написал в твиттере, что «осуждает» публичную демонстрацию российского флага во время матча украинской теннисистки. Он призвал организаторов турнира придерживаться политики «нейтрального флага».

Один из болельщиков в разговоре с местным издание The Age назвал ситуацию с флагом «крайне небезопасной», так как «это небольшой корт, они с флагами были очень близко к игрокам». Издание также поговорило с одним из российских болельщиков, который отметил, что они просто поддерживали соотечественницу. «Мы просто обычные болельщики. Не было никаких насмешек или неуважения», — сказал он.

Из-за российской военной операции на Украине теннисистам из России и Беларуси запретили в апреле 2022 года участвовать в «Уимблдоне». Это единственный турнир «Большого шлема», который сделал такие ограничения. Организаторов турнира позже оштрафовали за это решение.