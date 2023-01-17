На Australian Open — скандал с российским флагом. Его устроили украинцы

Первая же встреча теннисисток из России и Украины в основной сетке Открытого чемпионата Австралии оказалась омрачена скандалом, с которым пришлось разбираться организаторам турнира. В понедельник в первом круге украинка Катерина Байндль (до допинговой дисквалификации выступавшая под фамилией Козлова) обыграла в трех сетах россиянку Камиллу Рахимову — 7:5, 6:7 (8:10), 6:1. В ходе матча болельщики развернули на трибунах российский флаг. Это не было запрещено, несмотря на то что наши игроки выступают в Мельбурне в нейтральном статусе. Однако акция вызвала гнев посла Украины в Австралии Василия Мирошниченко, устроившего скандал в соцсетях.

Полицию вызывали 14 раз

Ранее Мирошниченко требовал от организаторов Australian Open не допускать до соревнований представителей России и Белоруссии, как это сделали в прошлом году на Уимблдоне. Однако австралийская федерация тенниса не пошла на подобный шаг, опасаясь санкций со стороны мужского и женского профессиональных туров. Но после появления российского триколора на трибунах организаторы соревнований получили обвинения в «содействии в политической пропаганде». «Я решительно осуждаю публичную демонстрацию флага России во время игры. Призываю Федерацию тенниса Австралии немедленно задействовать свою политику “нейтрального флага”, — написал Мирошниченко в соцсетях.

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Официально правительство Австралии поддерживает политические санкции против России. Кроме того, общее правило для больших соревнований — запрещена демонстрация на трибунах флагов государств и территорий, не принимающих участие в данных стартах. В общим, теоретически перед Tennis Australia замаячили политические неприятности. Тем более что организаторы первого турнира «Большого шлема» уже допустили оплошность, сохранив в печатной версии сеток соревнований обозначения RUS и BLR, несмотря на нейтральный статус теннисистов из этих стран. В итоге через несколько часов после заявления Мирошниченко последовала реакция.





«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги России и Белоруссии, но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей, — говорится в заявление оргкомитета Australian Open. — Однако отныне российский и белорусский флаги полностью запрещены на трибунах». В качестве обоснования этого решения указаны многочисленные жалобы фанатов, которые во время матча Байндль и Рахимовой 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион, жалуясь им на развернутый флаг России. Федерация тенниса Австралии больше не хочет связываться с подобными препирательствами.

Правила фейр-плей

Напомню, что в августе прошлого года российско-украинский скандал с флагом имел место на турнире в Цинциннати. Тогда во время матча россиянок Анастасии Потаповой и Анны Калинской некая политически активная американка развернула украинский флаг. Тогда девушку попросили покинуть трибуны, сославшись на то, что размеры баннера превышают установленный максимум. Недовольная фанатка устроила скандал. Примерно в то же время на детском турнире Tennis Europe в Берлине украинская делегация добилась снятия белорусского флага, вывешенного на корте среди прочих, представляющих участников турнира. Это произошло несмотря на то, что на уровне детских стартов нет запретов на использование символики России и Белоруссии.

Кроме того, были отмечены многочисленные инциденты с отказом украинских теннисистов жать руку россиянам и белорусам после завершения матчей. Особенно в этом усердствовали Марта Костюк и Даяна Ястремская. Формально претензий в несоблюдении правил фейр-плей предъявить к ним было нельзя — ведь они касались ракеток соперниц в жесте, который получил распространение во время пандемии. Однако неприятный осадок оставался. Кроме того, россиянка Анастасия Гасанова подвергалась травле со стороны украинских коллег после публикации в соцсетях ее частной переписки на политическую тему.

На текущем Открытом чемпионате Австралии в основной мужской сетке всего один украинец — Алексей Крутых, который вряд ли выйдет в второй круг. А вот у женщин представительниц Украины на момент начала турнира было пятеро. С учетом присутствия в сетке 14 россиянок вероятность новой встречи с повышенным риском политического скандала теоретически сохраняется. Кроме того, полыхнуть может и в парных турнирах, и в соревнованиях юниоров. К сожалению, политика никак не отпускает спорт. И вместо того чтобы бороться с попытками втянуть теннисистов в дискуссии, не имеющие отношения к спорту, организаторы соревнований сражаются с флагами на трибунах.