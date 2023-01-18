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11:26 (мск), источник: ТАСС

Рафаэль Надаль проиграл во втором круге Australian Open

Испанец в трех сетах уступил американцу Маккензи Макдональду.

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Источник: Reuters

ТАСС, 18 января. Испанский теннисист Рафаэль Надаль в среду проиграл американцу Маккензи Макдональду во втором круге Australian Open. Турнир проходит в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4, 7:5 в пользу Макдональда, во втором сете Надаль взял медицинскую паузу, испанец доигрывал матч с травмой ноги. В следующем круге Макдональд встретится с победителем матча между чехом Далибором Сврчиной и японцем Ёсихито Нисиокой.

Надалю 36 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Испанец является действующим победителем Australian Open, всего на его счету 22 победы на турнирах Большого шлема, он является рекордсменом по этому показателю. В общей сложности Надаль выиграл 92 титула ATP.

27-летний Макдональд занимает 65-е место в мировом рейтинге, у него нет побед на турнирах под эгидой ATP в одиночном разряде, в 2022 году вместе с бразильцем Марсело Мело он выиграл турнир в Токио в парном разряде. На турнирах Большого шлема американец не проходил дальше четвертого круга.

Australian Open является первым в сезоне турниром Большого шлема, он проводится на покрытии «хард» и закончится 29 января. Общий призовой фонд в 2023 году составляет более $53,4 млн. Из россиян победителями турнира в мужском одиночном разряде становились Евгений Кафельников (1999) и Марат Сафин (2005). В прошлом году Надаль в финале обыграл Даниила Медведева.

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