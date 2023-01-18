Второе подряд разгромное поражение Касаткиной! Что происходит с 1-й ракеткой России?

В среду на Открытом чемпионате Австралии из борьбы выбыла восьмая ракетка мира, она же первая ракетка России Дарья Касаткина. Она в первом же круге проиграла соотечественнице Варваре Грачёвой. Причём как — 1:6, 1:6! Единственный позитивный момент, который, впрочем, был известен до матча, — факт прохода россиянки во второй раунд. Во всём остальном — сплошной негатив.

Начнём с того, что Касаткина считалась явным фаворитом матча с Грачёвой. А разве могло быть иначе, если соперница — лишь 97-я ракетка мира? Тем оглушительнее провал Дарьи. Варвара, которая впервые победила спортсменку из первой десятки мирового рейтинга, расправилась с ней менее чем за час. Помимо всего прочего, Касаткина продемонстрировала какую-то ужасающую статистику: у неё всего три активно выигранных очка и целых 23 невынужденных ошибки в столь коротком матче! У Грачёвой, правда, столько же невынужденных, но и виннерсов целых 23.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников и олимпийская чемпионка Елена Веснина остались в недоумении от такого поражения Касаткиной.

«У меня просто нет слов. Бывают дни, когда всё из рук валится, ничего не получается совсем. У Дарьи сегодня именно этот день. Но и принижать успех Грачёвой тоже не хочется. Она большая молодец, старательно добилась нужного результата. Я очень рад за Варвару. Она заработала большое количество рейтинговых очков и денег сегодня. Кто-то из наших двух девчонок должен был потерпеть поражение. Получилось так, что проиграла Касаткина», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

«Я безумно удивлена вылету Касаткиной. Первый круг для многих теннисисток является серьёзным психологическим барьером. К сожалению, Даша сегодня его не смогла преодолеть. Но хочется поздравить Варю Грачёву. Она большая молодец, просто умница. Для неё это важнейшая победа. Варя — очень молодая, перспективная девчонка. Теперь для неё открыт путь Касаткиной по сетке. Может добиться отличного результата на этом “Большом шлеме”. Будем болеть и поддерживать Варю дальше», — прокомментировала Веснина сегодняшний матч в интервью «Чемпионату».

Варвара Грачева | Источник: AFP 2022

Второй провал подряд.

Вообще сезон-2023 начался для Касаткиной, мягко говоря, не лучшим образом. На первом турнире в Аделаиде россиянка неожиданно вылетела в первом круге, проиграв 18-летней чешке Линде Носковой. Да, это перспективная спортсменка, но прямо сейчас, казалось бы, матчи с ней вообще не должны быть проблемой для Дарьи. На втором турнире в Аделаиде дела складывались куда лучше: сперва Касаткина обыграла таких сильных соперниц, как чемпионки ТБШ Барбора Крейчикова и Петра Квитова, полуфинал прошла на снятии Паулы Бадосы, а вот в финале последовал необъяснимый разгром от Белинды Бенчич — 0:6, 2:6.

«Ну что, друзья, матч сегодня не задался. Закончили в 17:45, мы уже в аэропорту и скоро вылетаем в Мельбурн. Завтра новый день, новая тренировка и подготовка», — говорила Касаткина после того матча в видео, опубликованном в социальных сетях.

По сути, тогда, в субботу в Аделаиде, произошло то же самое, что и в среду в Мельбурне. Только вот Бенчич, будем объективны, в настоящий момент всё же посильнее Грачёвой. А ведь в прошлом сезоне казалось, что Касаткина наконец-то избавилась от своих прежних «демонов». 25-летняя теннисистка обновила свои рекорды как в рейтинге WTA, так и на мэйджорах. Дарья дошла до полуфинала «Ролан Гаррос», а осенью впервые забралась на восьмую строчку в мировой классификации и пробилась на Итоговый чемпионат WTA. Были и титулы, причём оба были завоёваны в августе — в Сан-Хосе и в Гранби. Остаётся лишь пожелать теннисистке и её тренерскому штабу вынести уроки из этих болезненных разгромов на старте сезона, чтобы в дальнейшей части календаря свести к минимуму риск повторения подобных провалов.