Медведев посмеялся над собой после победы. Зачем Даниил показал публике голое бедро?

Australian Open-2023. Мужчины. Второй круг

Карен Хачанов (Россия) — Джейсон Кублер (Австралия) — 6:4, 5:7, 6:4, 6:2

Даниил Медведев (Россия) — Джон Миллман (Австралия) — 7:5, 6:2, 6:2

Australian Open-2023. Женщины. Первый круг

Варвара Грачева (Россия) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:1

Анастасия Потапова (Россия) — Слоан Стивенс (США) — 7:6 (7:2), 6:4

В третий день на Australian Open оказалось запланированным очень много матчей. Причина — переменчивая австралийская погода. Во вторник игры прерывали из-за жары и ливня, в среду на открытых кортах матчи начались с опозданием, опять же, из-за дождя. Центральными поединками для российских болельщиков были игры Даниила Медведева и Дарьи Касаткиной — одних из лидеров сборной. Оба, кстати, сейчас являются восьмыми ракетками мира.

Неожиданный вылет Надаля

Матч Медведева против местного спортсмена Джона Миллмана пришлось немного отложить из-за задержки в других играх. За это время (и в процессе, собственно, этого поединка) случилось сразу несколько сенсаций. Главная — это вылет прошлогоднего чемпиона Australian Open Рафаэля Надаля. Он уступил Маккензи Макдональду из США, получив очередную травму несколько дней назад. Испанец рассматривал возможность сняться с матча и старался играть так, чтобы не усугубить повреждение. Сейчас он расстроен, но завершать карьеру, видимо, пока не собирается:

— Знаете, вообще-то я не могу жаловаться на жизнь, — сказал Надаль на послематчевой пресс-конференции. — Речь о спорте, о травмах, о непростых моментах. Но не могу сказать, что ментально я не разрушен. Я солгал, сказав бы так. Мне тяжело. Но посмотрим. Надеюсь, ничего слишком серьезного. В конце концов, три недели тренировок прошли позитивно. Искренне надеюсь, что не вылетел на долгое время. Было бы тяжело снова проходить все это восстановление. Тут дело не только в восстановлении, но еще и в том, что нужно собрать все воедино, чтобы вернуться на высокий уровень.

Две другие сенсации произошли в матчах с участием россиянок. Матчи Анастасии Потаповой и чемпионки US Open-2017 Слоан Стивенс, а также Дарьи Касаткиной и Варвары Грачевой перенесли со вторника на среду. Настя победила американку, проигрывая 3:0 в первом сете, но сумев переломить ход партии. Во втором россиянка уже вела и закономерно выиграла. А вот Касаткина с разгромным счетом проиграла соотечественнице Грачевой, взяв у той только два гейма за всю игру.

В этот же день закончили выступление на Australian Open еще несколько чемпионок турниров «Большого шлема»: Петра Квитова (двукратная победительница Уимблдона), Бьянка Андрееску (US Open-2019) и Эмма Радукану (US Open-2021).

Длинные ралли Медведева и Миллмана

Чемпион Открытого чемпионата США-2021 в мужском разряде еще в строю — экс-первая ракетка мира выиграл матч у местного спортсмена Джона Миллмана и вышел в третий круг в Австралии. С Миллманом Даня встречался впервые — и, как заметил Джим Курье, жаль, что они не встречались раньше. Большинство розыгрышей получились очень затяжными — доходило до 40 ударов и больше. Медведев даже признался, что во втором сете в какой-то момент подумал, что не выдержит. Но потом увидел, что и Джону тоже нелегко.

Сначала матч складывался удивительным образом для мужского тенниса — брейки, которые делал россиянин, почти тут же отыгрывались австралийцем. «В первом сете Джон взял у меня три брейка — это не так часто происходит. Я очень разочарован в себе, но он играл потрясающе», — так прокомментировал этот момент Медведев в интервью после матча.

С подачей у Дани не ладилось, особенно с первой — у Джона, правда, тоже. К концу сета Медведев все-таки собрался и выиграл партию, потратив на это больше часа. Дальше пошло лучше — то ли россиянин все-таки сумел собраться, то ли австралиец подустал и стал больше ошибаться, но повторения первого сета уже не было. Окончательно Медведев разыгрался к концу матча как более физически выносливый игрок. Выиграть матч удалось только с пятого матчбола, причем на свой подаче — были шансы и на приеме, но воспользоваться ими не удалось. В следующем раунде Даня, вероятно, сыграет с американцем Себастьяном Кордой — на момент написания этого абзаца он вел со счетом 2:0 по партиям в матче против японца Ёсуке Ватануки.

После окончания игры против Миллмана Медведев необычно отпраздновал победу — задрал шорты на левой ноге, показав бедро: «В какой-то момент мне казалось, что физически будет очень сложно. Никогда не знаешь, что может произойти — у меня случаются судороги, порой не хватает сил. Но я чувствовал себя великолепно и решил таким образом показать свою силу. К тому же, наверное, многие видели фото Мартона Фучовича после игры [первого круга с Федерико Корией]. Мои мышцы чуть меньше, чем у него, поэтому я так еще и над собой посмеялся. Конечно, у меня есть мышцы, но не так много», — рассказал Даня Джиму Курье.

Третий раунд запланирован на послезавтра — тогда же сыграет и Карен Хачанов, одолевший еще одного австралийца Джейсона Кублера. А в четверг главным ньюсмейкером среди россиян должен стать Андрей Рублев.