Тейлор Фритц сенсационно проиграл Алексею Попырину и покинул Australian Open

Попырин одержал победу со счётом 7:6 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность матча составила 4 часа. На счету Фритца 19 эйсов, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Попырин 19 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10 возможных.