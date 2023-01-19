Тейлор Фритц сенсационно проиграл Алексею Попырину и покинул Australian Open
Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) неожиданно потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) неожиданно потерпел поражение во втором круге Открытого чемпионата Австралии.
Американец проиграл австралийцу Алексею Попырину (103-я ракетка мира).
Попырин одержал победу со счётом 7:6 (4:7), 7:6 (7:2), 6:4, 6:7 (6:8), 6:2. Продолжительность матча составила 4 часа. На счету Фритца 19 эйсов, три двойные ошибки, один реализованный брейк-пойнт из двух. Попырин 19 раз подал навылет, допустил восемь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из 10 возможных.
В третьем круге Алексей Попырин встретится с американцем Беном Шелтоном. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.