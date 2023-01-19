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14:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?

Первая ракетка России не против флагов соседей, но те настроены агрессивно.

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Источник: Reuters

Лучшие российские теннисисты довольно неплохо идут по турнирной сетке в Мельбурне — Медведев, Рублев и Хачанов без проблем попали в третий раунд, отдав на троих только два сета. Правда, мы потеряли Павла Котова, Аслана Карацева и Романа Сафиуллина, но никто и не ждал от них подвигов.

Против Рублева пришли поболеть соседи

Даниил в 1/16 финала играет с Себастьяном Кордой, который мог стать его соперником в финале Аделаиды — но россиянин уступил место старшим и проиграл полуфинал Джоковичу. Карену будет тяжело с Фрэнсисом Тьяфу, зато если отправить домой веселого американца, комментировавшего секс во время матчей, то проход в четвертьфинал будет довольно свободным. Ведь Надаль из этой части сетки выбыл, и играть предстоит с победителем пары Макдоналд/Нисиоке.

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Но самый горячий матч за выход в третий раунд выпал Андрею Рублеву. Ему теперь играть с 25-м номером посева британцем Дэниелом Эвансом, но до этого пришлось попотеть, как в сауне, с финном Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7, 6:3). И на стороне северянина были… украинские болельщики, которые не отказали себе в удовольствии посетить матч россиянина.

Рублев нарвался на предупреждение

В один из моментов игры судья спросил у Рублева, не мешают ли ему фанаты с украинскими флагами на трибунах. Андрей ответил, что не имеет ничего против флагов, но ему мешают оскорбления: «Все в порядке, но они говорят мне плохие слова».

Источник: Reuters

Насколько можно судить, никакого ОМОНа на корте Australian Open не появилось, и фанатов не стали выпроваживать. Сам Рублев в итоге за ту игру схлопотал предупреждение от арбитра на вышке, но за другой эпизод: он обругал судью на линии за решение об ауте.

История с украинскими флагами — продолжение «флагового конфликта» на Открытом чемпионате Австралии. Ранее во время игры украинки Катерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой (украинка выиграла 7:5, 6:7, 6:1) на корт якобы 14 раз вызывали полицию из-за активной поддержки с флагом российских фанатов. Понять, разрешены ли флаги стран на трибунах, которые выступают в нейтральном статусе, затруднительно.

На Олимпиаде в Токио меня попросили убрать развернутый мной российский флаг с формулировкой, что флаги в принципе запрещены, — однако потом иностранцы свои полотнища без проблем разворачивали. В данном случае оргкомитет австралийского турнира решил подстраховаться.

«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги России и Белоруссии, но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. Однако теперь российский и белорусский флаги полностью запрещены на трибунах», — заявили организаторы после скандала.

Российский болельщик замаскируется в серба

Охранники на корте даже охотились на одного из активных болельщиков россиян — австралийца из Москвы Юджина Роутмана. Он спокойно болел за Россию с флагом в первый день турнира, но во второй на матче Медведева его задержали и проводили с трибун. Как он рассказал РИА «Новости», в следующий раз он возьмет сербский триколор и перевернет его. Правда, интересно, какую реакцию это вызовет уже у внушительной сербской диаспоры на трибунах.

Источник: AP 2022

Любопытно, что Рублев — самый мирно настроенный теннисист России. Он писал воззвания на камеру, призывал к завершению конфликта, предлагал отправить заработанные на Уимблдоне призовые на гуманитарные цели. Однако в результате подвергается хейту, в том числе от украинских теннисистов.

Вероятность встреч украинцев с белорусами и русскими на Открытом чемпионате Австралии пока сохраняется в женском одиночном разряде, но на поздних стадиях, начиная с четвертьфинала. А вот в парном женском разряде уже в ближайшее время могут сойтись Екатерина Александрова (в паре с немкой Вивиан Хайзен) и сторонница максимальных санкций Марта Костюк (в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе). Интересно будет посмотреть на посещаемость на трибунах и приветствие игроков до и после игры.

Автор: Дмитрий Кузнецов

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