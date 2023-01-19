Рублев пожаловался на украинских болельщиков на Australian Open. Что произошло?
Первая ракетка России не против флагов соседей, но те настроены агрессивно.
Первая ракетка России не против флагов соседей, но те настроены агрессивно.
Лучшие российские теннисисты довольно неплохо идут по турнирной сетке в Мельбурне — Медведев, Рублев и Хачанов без проблем попали в третий раунд, отдав на троих только два сета. Правда, мы потеряли Павла Котова, Аслана Карацева и Романа Сафиуллина, но никто и не ждал от них подвигов.
Даниил в 1/16 финала играет с Себастьяном Кордой, который мог стать его соперником в финале Аделаиды — но россиянин уступил место старшим и проиграл полуфинал Джоковичу. Карену будет тяжело с Фрэнсисом Тьяфу, зато если отправить домой веселого американца, комментировавшего секс во время матчей, то проход в четвертьфинал будет довольно свободным. Ведь Надаль из этой части сетки выбыл, и играть предстоит с победителем пары Макдоналд/Нисиоке.
Но самый горячий матч за выход в третий раунд выпал Андрею Рублеву. Ему теперь играть с 25-м номером посева британцем Дэниелом Эвансом, но до этого пришлось попотеть, как в сауне, с финном Руусувуори (6:2, 6:4, 6:7, 6:3). И на стороне северянина были… украинские болельщики, которые не отказали себе в удовольствии посетить матч россиянина.
В один из моментов игры судья спросил у Рублева, не мешают ли ему фанаты с украинскими флагами на трибунах. Андрей ответил, что не имеет ничего против флагов, но ему мешают оскорбления: «Все в порядке, но они говорят мне плохие слова».
Насколько можно судить, никакого ОМОНа на корте Australian Open не появилось, и фанатов не стали выпроваживать. Сам Рублев в итоге за ту игру схлопотал предупреждение от арбитра на вышке, но за другой эпизод: он обругал судью на линии за решение об ауте.
История с украинскими флагами — продолжение «флагового конфликта» на Открытом чемпионате Австралии. Ранее во время игры украинки Катерины Байндль и россиянки Камиллы Рахимовой (украинка выиграла 7:5, 6:7, 6:1) на корт якобы 14 раз вызывали полицию из-за активной поддержки с флагом российских фанатов. Понять, разрешены ли флаги стран на трибунах, которые выступают в нейтральном статусе, затруднительно.
«Изначально наша политика заключалась в том, что фанаты могли приносить флаги России и Белоруссии, но им было запрещено размахивать ими, создавая помехи для других зрителей. Однако теперь российский и белорусский флаги полностью запрещены на трибунах», — заявили организаторы после скандала.
Охранники на корте даже охотились на одного из активных болельщиков россиян — австралийца из Москвы Юджина Роутмана. Он спокойно болел за Россию с флагом в первый день турнира, но во второй на матче Медведева его задержали и проводили с трибун. Как он рассказал РИА «Новости», в следующий раз он возьмет сербский триколор и перевернет его. Правда, интересно, какую реакцию это вызовет уже у внушительной сербской диаспоры на трибунах.
Любопытно, что Рублев — самый мирно настроенный теннисист России. Он писал воззвания на камеру, призывал к завершению конфликта, предлагал отправить заработанные на Уимблдоне призовые на гуманитарные цели. Однако в результате подвергается хейту, в том числе от украинских теннисистов.
Вероятность встреч украинцев с белорусами и русскими на Открытом чемпионате Австралии пока сохраняется в женском одиночном разряде, но на поздних стадиях, начиная с четвертьфинала. А вот в парном женском разряде уже в ближайшее время могут сойтись Екатерина Александрова (в паре с немкой Вивиан Хайзен) и сторонница максимальных санкций Марта Костюк (в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе). Интересно будет посмотреть на посещаемость на трибунах и приветствие игроков до и после игры.
Автор: Дмитрий Кузнецов